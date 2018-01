Capodanno di sangue | 35 feriti per i botti a Napoli | 4 a Torino per una bomba carta Auto

: #napoli Sangue alla vigilia di Capodanno, proiettile vagante ferisce un 51enne - NapoliToday : #napoli Sangue alla vigilia di Capodanno, proiettile vagante ferisce un 51enne - s_radioattiva : Tento di assumere l'aria da persona sobria sul treno ma il Capodanno emerge troppo dai miei occhi iniettati di sangue - wwf_taranto : RT @WWFitalia: #Capodanno Ecco gli animali 'dormiglioni' che non lo vedono mai: orsi polari, testuggini, coccinelle & co. Tra i trucchi… - silviotorre : Roba da pazzi doversi fare il sangue amaro a capodanno. -

Leggi la notizia su leggo

(Di lunedì 1 gennaio 2018) Follie come al solito in Italia durante la notte del 31 gennaio. Un ragazzo di 12 anni è stato colpito alla gamba, in maniera non grave, mentre era affacciato al balcone da ragazzi che hanno...