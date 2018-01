Capodanno | cos' è successo a WhatsApp?

L'anno che verrà/ Ospiti e anticipazioni del Capodanno di Rai1 : è festa sul palcoscenico - mezzanotte superata! : L'anno che verrà, Ospiti e anticipazioni: da Maratea, Amadeus conduce il Capodanno di Raiuno. Albano e Romina, Malgioglio, Raf, Tiromancino e Patty Pravo tra gli Ospiti (31 dicembre).(Pubblicato il Mon, 01 Jan 2018 00:00:00 GMT)

Capodanno : WhatsApp down il 31 dicembre 2017 - ecco cosa sta succedendo : WhatsApp ha smesso di funzionare in gran parte dell’Europa. L’applicazione di messaggistica più famosa del momento è bloccata e immediate oltre che numerose sono state le segnalazioni di malfunzionamento pervenute dagli utenti in questi minuti. L’hashtag #WhatsAppdown sta invadendo i social network espandendosi a macchia d’olio e gli auguri di Capodanno 2018 rischiano di saltare. L'articolo Capodanno: WhatsApp down il 31 ...

Cosa c’è in TV la sera di Capodanno : I programmi per aspettare insieme l'anno che verrà, oppure "Fantozzi" o "Mediterraneo" The post Cosa c’è in TV la sera di Capodanno appeared first on Il Post.

OUTFIT E TAGLIO DI CAPELLI A Capodanno 2018 / Idee - tendenze e look : appariscenti a tutti i costi! : OUTFIT e tagli CAPELLI per CAPODANNO 2018: le Idee, i consigli fashion e le ultime tendenze per look impeccabili e strepitosi in vista della scintillante ultima notte dell'anno.(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 15:09:00 GMT)

Felice Anno Nuovo! Auguri di Capodanno 2018/ Immagini e frasi di buone feste : “e tu cosa fai?” - l’ansia social : Felice Anno Nuovo! Auguri di CapodAnno 2018: buone feste e buon Anno, frasi e Immagini da inviare ad amici e parenti. I consigli per delle dediche originali, divertenti o sagge via WhatsApp(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 12:00:00 GMT)

Capodanno - Coldiretti : mai così tanti brindisi con spumante italiano : Per lo scoccare della mezzanotte del 31 dicembre salgono ad oltre 360 i litri di spumante italiano stappati all’estero nel 2017 con il record storico dei brindisi Made in Italy in aumento del 11% rispetto allo scorso anno. E’ quanto emerge da una stima della Coldiretti in occasione del Capodanno dalla quale si evidenzia che a fine anno per il 2017 sarà raggiunto per la prima volta il record storico dell’esportazioni all’estero per un valore ...

Cosa fare a Capodanno 2018 : le feste in piazza : Le principali feste in piazza per festeggiare il Capodanno 2018 Capodanno a Milano Milano si prepara ad accogliere l'anno nuovo con il consueto concerto in piazza Duomo dove, alle 22...

RON/ Costretto a smentire una Fake News... (Wind Capodanno in musica) : Rosalino Cellamare in arte Ron, è stato Costretto a smentire una Fake news che lo voleva questa sera protagonista ad un concerto di Capodanno nel centro della città di Andria.(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 07:29:00 GMT)

Capodanno alle porte - cosa resta del 2017? Video : 5 Capodanno, tempo di festeggiamenti e di immancabili bilanci. Il 2017 è stato un anno controverso, certamente da ricordare per eventi di grande importanza. Sono stati chiusi alcuni capitoli di Storia, ne sono stati aperti altri che proranno nei prossimi mesi. Il 2016 si era concluso all'insegna di una grande paura che attanagliava l'Occidente, un pericolo strisciante come quello del terrorismo internazionale di matrice jihadista. Il ...

Il Capodanno di Rai 1 in diretta da Maratea - così Amadeus accoglie il 2018 : Il Capodanno a Maratea sarà in diretta su Rai 1. A condurre uno degli eventi più attesi dell’anno è Amadeus, l’amatissimo show man che da piazza...

Così volevano colpire la Turchia nella notte di Capodanno : Stavano preparando un grande attacco terroristico per Capodanno nelle città più importanti della Turchia. La polizia ha arrestato 75 persone sospettate di essere membri dello Stato islamico in due blitz simultanei ad Ankara e Istanbul.Secondo quanto riferito dall'agenzia stampa Anadolu, molte delle persone fermate sono cittadini stranieri e il materiale sequestrato nelle operazioni indica che alcuni di loro avevano già individuato i luoghi ...

Gigi D'Alessio : ecco quanto costerà il concerto di Capodanno al Comune di Corato Video : Qualche giorno fa, Gigi D'Alessio [Video] in un'intervista ad un noto quotidiano aveva annunciato che quest'anno avrebbe festeggiato il 31 dicembre 2017 a casa sua con i familiari. Addirittura, aveva dichiarato che avrebbe passato il Santo Natale con i figli e Anna Tatangelo. A distanza di qualche ora, l'artista partenopeo ha completamente cambiato idea e ha dato il suo benestare alla partecipazione al concerto di Capodanno in una cittadina alle ...

Weekend di Capodanno a Rimini e provincia - cosa fare e dove andare il 30 e 31 dicembre : Animazione e divertimento vivono nella piazza principale della città, dove ogni fine settimana si svolgono spettacoli, concerti e intrattenimento per i bambini e le loro famiglie. Il Natale di ...