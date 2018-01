Capodanno | colpi esplosi in aria | ferito 12enne a Napoli

Capodanno di sangue : 12enne colpito da un proiettile - decine di feriti per i botti : E' di quattro vittime il bilancio di un incidente stradale, avvenuto poco dopo le 8 sulla strada statale 100, nei pressi dello svincolo per Gioia del Colle in provincia di Bari. Secondo le prime informazioni, due vetture si sono...

Capodanno choc a Napoli. Spari in aria - colpito un ragazzo di 12 anni. Ferito in auto un 51enne : Follie come al solito in Italia durante la notte del 31 gennaio. Un ragazzo di 12 anni è stato colpito alla gamba, in maniera non grave, mentre era affacciato al balcone da ragazzi che hanno...

Capodanno choc a Napoli. Spari in aria con le pistole - colpito un ragazzo di 12 anni. Ferito in auto un 51enne : Follie come al solito in Italia durante la notte del 31 gennaio. Un ragazzo di 12 anni è stato colpito alla gamba, in maniera non grave, mentre era affacciato al balcone da ragazzi che hanno...

Capodanno in tv - RaiUno e Canale5 “si sfidano” a colpi di ospiti : Capodanno in tv all’insegna della ‘classica’ sfida tra RaiUno e Canale5. La rete ammiraglia Rai propone ‘L’anno che verrà’, condotto da Amadeus. Insieme a lui sul palco ci saranno Patty Pravo, i Tiromancino, Raf, Amii Stewart, Marco Carta, Alessia Macari, Filippo Bisciglia e ci sarà anche Lorenzo Licitra, vincitore dell’ultima edizione di XFactor. Esibizione attesa dal pubblico di RaiUno quella di Al ...

'Volevano colpire la notte di Capodanno' : 29 arresti in Turchia : Istanbul - La polizia turca ha arrestato 29 sospetti militanti dell'Isis , molti dei quali stranieri, in blitz simultanei ad Ankara: alcuni degli arrestati, riferisce l'Anadolou, stavano preparando ...

Così volevano colpire la Turchia nella notte di Capodanno : Stavano preparando un grande attacco terroristico per Capodanno nelle città più importanti della Turchia. La polizia ha arrestato 75 persone sospettate di essere membri dello Stato islamico in due blitz simultanei ad Ankara e Istanbul.Secondo quanto riferito dall'agenzia stampa Anadolu, molte delle persone fermate sono cittadini stranieri e il materiale sequestrato nelle operazioni indica che alcuni di loro avevano già individuato i luoghi ...