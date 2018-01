Capodanno, Coldiretti: per il cenone spesi 2,3 miliardi (Di lunedì 1 gennaio 2018) La ripresa si sente a tavola e per il cenone di fine anno gli Italiani hanno speso un importo di 2,3 miliardi di euro per i cibi e le bevande, con un aumento del 10% rispetto allo scorso anno. E’ quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixe’ dalla quale si evidenzia il ritorno a tavola dei prodotti piu’ tipici della notte piu’ lunga dell’anno. Lo spumante – sottolinea la Coldiretti – si conferma come il prodotto immancabile per quasi nove italiani su dieci (90%) che hanno fatto saltare ben 65 milioni di tappi durante le feste, ma è sorprendentemente seguito a ruota dalle lenticchie presenti nell’86% dei menu che beneficiano delle tendenze salutistiche, dalla solidarietà con le aree terremotate dove le coltivano e forse anche perché in un periodo di crisi sono chiamate a portar fortuna secondo antichi credenze. Si abbandonano le mode esterofile del passato con il 11% di italiani ... Leggi la notizia su meteoweb.eu (Di lunedì 1 gennaio 2018) La ripresa si sente a tavola e per ildi fine anno gli Italiani hanno speso un importo di 2,3di euro per i cibi e le bevande, con un aumento del 10% rispetto allo scorso anno. E’ quanto emerge da una indagine/Ixe’ dalla quale si evidenzia il ritorno a tavola dei prodotti piu’ tipici della notte piu’ lunga dell’anno. Lo spumante – sottolinea la– si conferma come il prodotto immancabile per quasi nove italiani su dieci (90%) che hanno fatto saltare ben 65 milioni di tappi durante le feste, ma è sorprendentemente seguito a ruota dalle lenticchie presenti nell’86% dei menu che beneficiano delle tendenze salutistiche, dalla solidarietà con le aree terremotate dove le coltivano e forse anche perché in un periodo di crisi sono chiamate a portar fortuna secondo antichi credenze. Si abbandonano le mode esterofile del passato con il 11% di italiani ...

