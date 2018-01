Capodanno a Roma | tradizione rispettata | 30° tuffo per Mister Ok dal ponte Cavour

Capodanno - a Roma il tuffo nel Tevere per Amatrice(LaPresse) : Anche il sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, ha assistito a Roma al tradizionale tuffo nel Tevere , che quest'anno è stato dedicato ad Amatrice. "Ho avuto la fortuna in questi 16 mesi di avere accanto ...

Capodanno a Roma - in 73mila al Circo Massimo. Raggi 'Spettacolo degno di capitale' : ... concerti, installazioni, spettacoli e sorprese inedite per vivere e riscoprire la bellezza unica della nostra citta''.

Roma - Nainggolan si filma a Capodanno : alcool - sigaretta e bestemmie. Il Ninja : 'Fatevi una vita' : Capodanno turbolento per Radja Nainggolan: il Ninja ha organizzato una festa con gli amici in cui ha filmato in diretta su Instagram alcuni momenti della serata passata tra alcool, sigarette e qualche ...