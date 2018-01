Capodanno a Napoli | ragazzi sparano  in aria dalle moto | 12enne ferito a gamba 

Capodanno - ragazzi sparano in aria dalle moto : 12enne ferito a una gamba a Napoli : Il ragazzino è stato colpito alla gamba: non è grave. A sparare sarebbe stato un gruppo di giovani a bordo di moto. Sono in corso perquisizioni e controlli

Capodanno 2018 - countdown video/ Buon anno : Napoli nella top 10 dei migliori fuochi - ma la batte... : Capodanno 2018: il conto alla rovescia per l'arrivo dell'anno nuovo si sta avvicinando. Ripercorriamo tutte le gaffe recenti riguardanti il countdown della notte di Capodanno.(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 23:13:00 GMT)

Capodanno a Napoli - dalle 20 fermi metropolitana - bus e funicolari : ... ai tanti turisti che affollano la città in questi giorni non resterà che muoversi a piedi o cercare un taxi, con buona pace dell'immagine di Napoli in Europa e nel mondo. L'Eav e la Ctp hanno ...

Napoli - Capodanno in gruppo - domani rifinitura e il 2 in campo! : Ultimo allenamento del 2017 stamattina per il Napoli a Castelvolturno. Gli azzurri preparano il match contro l'Atalanta al San Paolo di martedì 2 gennaio per il quarto di finale di Coppa Italia (ore ...

SUPERMERCATI E NEGOZI APERTI A Capodanno/ Oggi 31 dicembre 2017 - Roma e Milano : le aperture a Napoli : SUPERMERCATI e NEGOZI APERTI a CAPODANNO, Oggi 31 dicembre 2017, a Milano e Roma: la lista dei centri commerciali, le ultime notizie sulle aperture.

'Kim 'o coreano' : a Napoli il botto illegale di Capodanno. Può distruggere un'auto : Napoli C'era una volta il 'pallone di Maradona', figlio degli anni trionfali del Pibe de oro con la maglia del Napoli. Poi arrivarono altri nomi altisonanti come Tsunami e la bomba Bin Laden. Chili e ...

Napoli resta a piedi : a Capodanno stop a bus - metro e funicolari : Notte di Capodanno senza i mezzi pubblici a Napoli: città in festa e piena di turisti quindi, ma senza Linea 1, bus e funicolari. Il vertice in Prefettura non ha avuto il successo sperato. I sindacati hanno risposto...

Napoli - tutti a piedi a Capodanno : fermi autobus - metrò e funicolari - nessun lavoratore Anm disposto a lavorare : L'ennesimo incontro in prefettura, dopo quello avuto con il sindaco, tra l'amministratore e i rappresentanti sindacali dell'Anm per assicurare i servizi di linea 1 e delle funicolari per...

Napoli - tutti a piedi a Capodanno : bus fermi - nessun lavoratore Anm disposto a lavorare : L'ennesimo incontro in prefettura, dopo quello avuto con il sindaco, tra l'amministratore e i rappresentanti sindacali dell'Anm per assicurare i servizi di linea 1 e delle funicolari per...