Capodanno a Napoli | De Magistris | ' Troppe transenne | immagine di paura'

FERITI PER I BOTTI DI Capodanno/ Napoli e Torino : 12enne colpito a una gamba - bomba carta alla Falchera : FERITI per i BOTTI di CAPODANNO a Napoli e Torino: 12enne colpito a una gamba, bomba carta alla Falchera manda in frantumi i vetri delle finestre di 30 abitazioni. Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 01 Jan 2018 11:39:00 GMT)

A Napoli 35 feriti per i botti di Capodanno : Sono 35 i feriti per l'esplosione di fuochi d'artificio di Capodanno a Napoli e in provincia. Il dato è in diminuzione rispetto al primo dell'anno 2017 quando i feriti, tra capoluogo e provincia, ...

A Napoli 35 feriti per i botti di Capodanno : Napoli, 1 gen. (Adnkronos) - Sono 35 i feriti per l'esplosione di fuochi d'artificio di Capodanno a Napoli e in provincia. Il dato è in diminuzione rispetto al primo dell'anno 2017 quando i feriti, tra capoluogo e provincia, furono 45. Dei 35 feriti, 13 sono in provincia e 22 in città. Il più giovan

Capodanno di sangue : 35 feriti per i botti a Napoli (12enne colpito da un proiettile) - 4 a Torino. Auto distrutte a Fiumicino : Follie come al solito in Italia durante la notte del 31 gennaio. Un ragazzo di 12 anni è stato colpito alla gamba, in maniera non grave, mentre era affacciato al balcone da ragazzi che hanno...

Capodanno a Napoli - spari in aria dallo scooter : ferito 13enne : Napoli, 1 gennaio 2018 - Tre feriti da colpi d'arma da fuoco a Napoli nella notte dell'ultimo dell'anno. In nessuno di questi casi, sui quali Indaga la polizia, si dovrebbe trattare di eventi ...

Capodanno : 35 feriti a Napoli e provincia - anche un bimbo di 8 anni : A causa di esplosioni di fuochi d’artificio di Capodanno a Napoli e in provincia i feriti sono 35 (13 in provincia e 22 in città): dato in diminuzione rispetto al 2017 quando i feriti furono 10 di più. Il più giovane è un bimbo di 8 anni, ferito alla mano destra per lo scoppio di un petardo, ricoverato all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli. Un 12enne è invece stato ferito mentre si trovava sul balcone della sua abitazione nel ...

Capodanno : colpi esplosi in aria - ferito 12enne a Napoli : Un dodicenne è rimasto ferito ieri sera nel quartiere di San Giovanni a Napoli, poco prima della mezzanotte, da alcuni colpi d’arma da fuoco mentre era affacciato sul balcone di casa: è stato raggiunto dai colpi, esplosi in aria da ignoti, a entrambi i polpacci. E’ stato trasportato in ospedale e le sue condizioni non sono gravi. L'articolo Capodanno: colpi esplosi in aria, ferito 12enne a Napoli sembra essere il primo su Meteo Web.

Capodanno di sangue : 35 feriti per i botti a Napoli - 4 a Torino per una bomba carta. Auto distrutte a Fiumicino : Follie come al solito in Italia durante la notte del 31 gennaio. Un ragazzo di 12 anni è stato colpito alla gamba, in maniera non grave, mentre era affacciato al balcone da ragazzi che hanno...

Capodanno - festa blindata nelle piazze. A Napoli - spari in aria : ragazzino di 12 anni ferito a una gamba : festa blindata per il Capodanno nelle piazze italiane. ferito un 12enne a Napoli: era su un balcone e dei ragazzi in motorino avrebbero sparato in aria. Sempre a Napoli colpito da un proiettile ...

Capodanno : feriti in calo a Napoli : È di 35 feriti il bilancio dei festeggiamenti per il Capodanno tra Napoli e provincia. Il più piccolo ha solo 8 anni ed è ferito alla mano destra per lo scoppio di un petardo. Nel dettaglio a Napoli ...

Capodanno a Napoli - ragazzi sparano in aria dalle moto : 12enne ferito a gamba : Il ragazzino è stato colpito alla gamba: non è grave. A sparare sarebbe stato un gruppo di giovani a bordo di moto. Nel capoluogo campano 35 feriti per i botti, in calo rispetto ai 46 dell’anno scorso. Quattro feriti a Torino, sei nel Salernitano e quattro nel Casertano

Capodanno - ragazzi sparano in aria dalle moto : 12enne ferito a una gamba a Napoli : Il ragazzino è stato colpito alla gamba: non è grave. A sparare sarebbe stato un gruppo di giovani a bordo di moto. Sono in corso perquisizioni e controlli

Capodanno 2018 - a Napoli spari in aria : ferito un dodicenne : Si trovava sul balcone di casa attorno alla mezzanotte. La polizia ritiene che a colpirlo sia stato un gruppo di ragazzi che passava in moto

Capodanno choc a Napoli. Spari in aria - colpito un ragazzo di 12 anni. Ferito in auto un 51enne : Follie come al solito in Italia durante la notte del 31 gennaio. Un ragazzo di 12 anni è stato colpito alla gamba, in maniera non grave, mentre era affacciato al balcone da ragazzi che hanno...