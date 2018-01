Capodanno a Capri | grande festa in Piazzetta

: Positano , Capri , Amalfi e Sorrento si festeggia il Capodanno FOTO #NewsCostieraAmalfitanaeAgerola... - positanonews : Positano , Capri , Amalfi e Sorrento si festeggia il Capodanno FOTO #NewsCostieraAmalfitanaeAgerola... - positanonewsit : Positano , Capri , Amalfi e Sorrento si festeggia il Capodanno FOTO - medicojunghiano : RT @rep_napoli: Capodanno: brindisi e festa nella piazzetta di Capri - rep_napoli : Capodanno: brindisi e festa nella piazzetta di Capri -

Leggi la notizia su ilmattino

(Di lunedì 1 gennaio 2018)diaffollata per l'arrivo del 2018. E' iniziata con l'esibizione dei Neri per Caso la lunga notte dien plen air sull'isola azzurra. Il gruppo, famoso per le sue ...