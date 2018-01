Capodanno 2018 | la festa nelle piazze tra musica | show e massima allerta

Capodanno 2018 : Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio deludono così i fan Video : La coppia dello spettacolo formata dal cantante partenopeo #Gigi D'Alessio e quella di Sora #Anna Tatangelo desta sempre molto scalpore. La fine della loro lunghissima storia d'amore [Video] lasciò tutti senza parole, non solo per il fatto in sé ma anche per le motivazioni che si celavano alle spalle di questa drastica decisione. I fan più accaniti della coppia, però, non hanno mai smesso di credere che tra i due potesse esserci un sorprendente ...

Capodanno 2018 - la festa nel mondo : Tonga e la Nuova Zelanda sono stati tra i primi Paesi a salutare l’arrivo del nuovo anno con i fuochi d’artificio

Capodanno stasera in tv : programmi tv di questa sera lunedì 1 gennaio 2018 : Sport in diretta tv . Sempre Premier League anche a Capodanno su SKY SPORT 1 e SKY SPORT 3: alle 13.30 Brighton-Bournemouth, alle 16 Burnley-Liverpool e alle 18.30 Everton-Manchester United . . ...

Capodanno 2018 - brindisi e feste in piazza nelle città italiane : Da Palermo a Torino, ecco come le città italiane hanno festeggiato il 2018: fuochi d'artificio, brindisi in piazza e poi musica

Concerti di Venezia e Vienna - il Capodanno 2018 in musica sulla Rai (anche in HD) : È il grande direttore d'orchestra italiano Riccardo Muti (nella foto) il protagonista del Concerto di Capodanno da Vienna, dalla Sala d’oro del Musikverein. L'evento sarà riproposto in differita alle 13.50 su Rai 2 e poi in replica in prima serata alle ore 21.15 su Rai 5 (canale 23 del digitale terrestre, canale 13 di Tivùsat). Il concerto di Capodanno della Wiener Philarmo...

SUPERMERCATI E NEGOZI APERTI A Capodanno 2018/ Oggi 1 gennaio - Roma e Milano : la lista dei centri commerciali : SUPERMERCATI APERTI a CAPODANNO 2018, Oggi 1 gennaio. Roma e Milano: centri commerciali e NEGOZI, orari e lista. Le ultime notizie sulle aperture per il primo giorno del nuovo anno(Pubblicato il Mon, 01 Jan 2018 02:53:00 GMT)

Capodanno 2018 - a Napoli spari in aria : ferito un dodicenne : Si trovava sul balcone di casa attorno alla mezzanotte. La polizia ritiene che a colpirlo sia stato un gruppo di ragazzi che passava in moto

Concerto di Capodanno 2018 Fenice di Venezia/ Diretta streaming video Rai : l'evento e la polemica di Muti : Concerto Capodanno a Venezia, il primo gennaio si apre l'evento musicale diretto dal maestro Myung-Whun Chung e la polemica con Riccardo Muti, ecco perché.(Pubblicato il Mon, 01 Jan 2018 01:55:00 GMT)

Concerto Capodanno 2018 a Vienna/ Diretta streaming video : Riccardo Muti dirige l'evento (oggi - 1 gennaio) : Capodanno al Musikverein di Vienna, il Concerto musicale del primo gennaio torna sulla Rai diretto dal maestro Riccardo Muti. Come seguirlo in Diretta, le repliche(Pubblicato il Mon, 01 Jan 2018 01:50:00 GMT)

Santa Messa Capodanno 2018 e Angelus/ Diretta streaming video - Papa celebra Maria Santissima Madre di Dio : Santa Messa Capodanno 2018, Diretta streaming video: Papa Francesco celebra la solennità di Maria Santissima Madre di Dio. L'omelia del Pontefice e il saluto al nuovo anno(Pubblicato il Mon, 01 Jan 2018 01:31:00 GMT)

FARMACIE DI TURNO APERTE A Capodanno 2018/ Oggi 1 gennaio - Roma e Milano : elenco completo - orari e info : FARMACIE di TURNO APERTE a CAPODANNO 2018, Oggi 1 gennaio: Roma e Milano, elenco completo, orari e info. Le ultime notizie e gli aggiornamenti sulle aperture(Pubblicato il Mon, 01 Jan 2018 00:10:00 GMT)

Felice anno nuovo - Buon Capodanno 2018! Ecco IMMAGINI - VIDEO e FRASI per gli auguri [GALLERY] : 1/81 ...

Capodanno 2018 - COUNTDOWN VIDEO/ Buon anno : una delle gaffe più clamorose della storia dei Capodanni : CAPODanno 2018: il conto alla rovescia per l'arrivo dell'anno nuovo si sta avvicinando. Ripercorriamo tutte le gaffe recenti riguardanti il COUNTDOWN della notte di CAPODanno.(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 23:45:00 GMT)

Superluna a Capodanno : la più grande del 2018 : Cresce l'attesa per la Superluna di Capodanno. Gli astrofisici annunciano che sarà la più grande del 2018.