Campione d' Italia | San Silvestro targato Hollywood al casinò

Tiro con l’arco - l’Italia Campione del mondo cerca volti nuovi da affiancare a Nespoli - Galiazzo e Pasqualucci : Il Tiro con l’arco azzurro è tornato ai vertici mondiali ed il 2017 è stato un anno grandioso per l’Italia. L’impresa più bella della scorsa stagione è stata sicuramente quella realizzata da Mauro Nespoli, David Pasqualucci e Marco Galiazzo, che sono riusciti a conquistare una memorabile medaglia d’oro nella gara a squadre dei Mondiali di Città del Messico. Un risultato storico per l’Italia che è tornata così sul tetto del mondo dopo una lunga ...

FOTO Ciclismo - Fabio Aru veste la maglia della UAE Emirates! Ecco come sarà il nuovo tricolore per il Campione d’Italia : Fabio Aru ora è ufficialmente un corridore della UAE Emirates. Il Cavaliere dei Quattro Mori ha potuto vestire finalmente la casacca della sua nuova squadra, maglia tra l’altro che avrà addosso il tricolore. La nostra bandiera, simbolo del titolo di Campione Italiano conquistato lo scorso anno, è sull’addome e sotto lo sponsor, non immediatamente visibile e riconoscibile. Di seguito la FOTO postata dalla società sul suo profilo ...

Casinò : vinti 150mila franchi a Campione d'Italia : Milano, 30 dic. (AdnKronos) - Ha vinto 150.450 franchi un comasco di 66 anni che ieri sera ha centrato il jackpot di una slot Cherry 5000. Non è stata la sola vincita della serata. Un altro giocatore si è assicurato 25 mila franchi con il jackpot di un’altra Cherry 2000; un milanese, frequentatore o

Menu da 'collezione' per il gran cenone di Capodanno al Casinò Campione d'Italia : Roma, 29 dic. (AdnKronos) - ”Il nostro foie gras alla vaniglia, vin santo e pistacchi, composta di frutta secca, fiori di sale dalla camargue”, ah, e “pane rustico tostato”. L’entrée si annuncia all’altezza della tradizione del cenone di San Silvestro, gran cenone come gran gala per eccellenza è que

Menu da 'collezione' per il gran cenone di Capodanno al Casinò Campione d'Italia : Roma, 29 dic. (AdnKronos) - "Il nostro foie gras alla vaniglia, vin santo e pistacchi, composta di frutta secca, fiori di sale dalla camargue", ah, e "pane rustico tostato". L'entrée si annuncia all'...

Sci alpino - Dominik Paris sfata il tabù : primo podio stagionale per l’Italia. Campione ritrovato - l’uomo delle grandi Classiche : Dominik Paris ha tirato fuori tutto il suo immenso talento e ci ha regalato una gioia sfrenata a Bormio dove è riuscito a vincere la discesa libera: il 28enne ha domato la mitica Stelvio, è suo il sigillo al grande ritorno della Coppa del Mondo in Valtellina dopo tre anni di assenza. L’Italia festeggia su una delle piste più tecniche, difficili, affascinanti e complicate del Circo Bianco: era dal 2012 che non riuscivamo a ruggire in casa ...

Il nuovo Campione della più importante organizzazione italiana di MMA : Venator Fighting Championship è la più importante organizzazione italiana di MMA (Mixed Martial Arts) riconosciuta a livello europeo e mondiale dalla stampa specializzata, dai fan e dagli addetti ai lavori. Nasce nel 2015 da un’idea dell’imprenditore Frank Merenda e del telecronista Alex Dando. “Attraverso Venator e grazie all’appoggio della FIGMMA (Federazione italiana Grappling Mixed Martial Arts) e di NADO (National Anti-Doping ...

Italia Campione del mondo giovanile a Sanya (Cina) : 15/12/2017 Un felice risveglio per l'Italia che conquista il Campionato del mondo giovanile nella speciale classifica squadre a Sanya in Cina, per il secondo anno consecutivo. Un grandissimo lavoro di squadra ha visto eccellere tutti i giovani atleti Italiani nei cinque ...

In quanto a percezioni sbagliate l’Italia è Campionessa d’Europa : Ovunque nel mondo si tende a dipingere la realtà in modo peggiore di quanto effettivamente sia: questo è uno dei risultati emersi dell’indagine Perils of perception, appena pubblicata da Ipsos sulla base di quasi 30mila interviste realizzate in 38 Paesi del mondo. I motivi per cui si tende a sovrastimare l’importanza e l’incidenza dei fenomeni preoccupanti sono svariati, ma tra questi va sicuramente citata la copertura ...

Casinò Campione d'Italia - vinti circa 284 mila euro nel Ponte dell'Immacolata : Ponte dell'Immacolata fortunato a Campione d'Italia. Ieri un 54enne di Torino ha vinto 80 mila euro con una scala reale su una slot Real poker. Sabato scorso invece un cittadino turco residente nel ...

Ginnastica - American Cup 2018 – Si scaldano i motori! Le Nazioni presenti - Italia non qualificata. USA con Morgan Hurd Campionessa del Mondo : Il circuito della Ginnastica artistica inizia già a scaldare i motori in vista della prossima stagione. Il primo grande appuntamento internazionale del 2018 sarà l’American Cup, prima tappa della Coppa del Mondo all-around, evento che nel 2020 assegnerà anche dei pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. L’appuntamento sarà per sabato 3 marzo alla Sears Centre Arena di Hoffman Estates (Illinois, USA). La lunga marcia di avvicinamento a ...

Campione italiano di scacchi a 17 anni : 21.23 E' Luca Moroni, 17 anni, milanese, il Campione italiano di scacchi.Il ragazzo vanta anche vari successi mondiali. Così si è concluso a Cosenza il Campionato italiano assoluto di scacchi. E' stato un torneo "avvincente e combattuto", dice la Federscacchi, deciso sul filo di lana (prima dell'ultimo turno erano in 4 a pari punti al comando).Nato a Desio, Moroni frequenta con ottimi voti il liceo scientifico.Ha cominciato a giocare a scacchi ...

Dorothea Wierer - tutti pazzi per la Campionessa italiana di Biathlon : Cos'e' il Biathlon? Il Biathlon è uno sport in cui partecipanti competono in due specialità, il tiro a segno con la carabina e lo sci di …

VIDEO Curling - Italia alle Olimpiadi! L’ultimo tiro di Amos Mosaner : colpo da Campione all’extra-end - battuta la Danimarca : L’Italia maschile del Curling si è qualificata alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: gli azzurri hanno sconfitto la Danimarca per 6-5 all’extra-end nel match decisivo giocato a Plzen. Una prestazione pazzesca del nostro quartetto che è entrato nella storia: mai avevamo staccato il pass sul campo, la nostra unica partecipazione alla rassegna a cinque cerchi risale a Torino 2006 quando eravamo Paese organizzatore. La frazione ...