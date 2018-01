Calciomercato | svelato il piano del Real Madrid per arrivare a Kane | super offerta con

Calciomercato Inter - il dg del Valencia allo scoperto : svelato il futuro di Kondogbia - le ultime su Cancelo : Calciomercato Inter – L’Inter si prepara per la gara di campionato contro l’Udinese ma a tenere banco in casa nerazzurra è anche il mercato. Indicazioni da parte del dg del Valencia Mateu Alemany che in conferenza stampa ha parlato di Kondogbia e Cancelo: “Con Kondogbia abbiamo già pattuito l’operazione: le modalità di pagamento e l’opzione di acquisto. Il Valencia e il giocatore hanno già stabilito questo nel caso in cui ...

Calciomercato Udinese - per l’attacco si guarda in Serie C : svelato l’obiettivo dei friulani : Calciomercato Udinese – Grazie alle due vittorie consecutive ottenute contro Sassuolo e Atalanta, Luigi Delneri ha salvato la propria panchina. L’Udinese ha conquistato 6 punti importantissimi che hanno permesso ai friulani di allontanarsi un pochino dalla zona rossa. Nel frattempo la dirigenza dei bianconeri sta già pensando alla sessione invernale del mercato e per rinforzare l’attacco si guarda in Serie C. Come riportato da ...