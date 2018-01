Calciomercato Palermo | spunta Fiamozzi per la fascia

Calciomercato Palermo - Zamparini parla di gennaio : le dichiarazioni che preoccupano i tifosi : Il Palermo guida la classifica del campionato di Serie B e punta alla promozione diretta in massima serie. Zamparini ha dato importanti indicazioni anche di mercato attraverso la pagina Facebook del club: “Ultimamente soffriamo il Barbera, ci manca la spinta del pubblico. Sono molto felice per il risultato di ieri, più difficile anche rispetto a Bari. Potevano chiuderla prima, però ieri abbiamo dominato la Ternana. Rispoli è tornato ...

Calciomercato Palermo - Zamparini apre alla cessione di Nestorovski : la squadra in pole per l’attaccante : Calciomercato Palermo – Il Palermo sta disputando una stagione importante, i rosanero guidano la classifica del campionato di Serie B ma a preoccupare i tifosi sono le parole di Zamparini che ha aperto ad un cessione dell’attaccante Nestorovski: “visto che l’ultima gara l’abbiamo vinta senza di lui qualche pensierino può anche venirci”. Forse una battuta o forse no. Sul’attaccante non è un mistero l’interesse ...