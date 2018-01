Calciomercato Inter | una buona ed una cattiva notizia in arrivo da Manchester | i dettagli

Calciomercato Udinese - interesse per Lapadula? Spunta un comunicato del club friulano : Calciomercato Udinese – Negli ultimi giorni sono circolati numerosi rumors in merito ad un possibile interesse dell’Udinese per Gianluca Lapadula. Il club friulano ci ha tenuto però ad allontanare queste voci con un comunicato: “In relazione alle notizie riportate da alcuni organi di stampa circa un ipotetico interessamento di Udinese Calcio nei confronti del giocatore del Genoa Lapadula, il Direttore Sportivo dei ...

Calciomercato Inter - zero euro da Suning ma Pastore è fattibile : tutto dipende dall’argentino : Calciomercato Inter – Il mese di dicembre è stato da dimenticare per l’Inter. Una sola vittoria nei 90 minuti, quella contro il Chievo in campionato visto che con il Pordenone in Coppa Italia il successo è arrivo solo dopo i calci di rigore. Spalletti e la dirigenza hanno individuato che il problema risiede nella zona centrale del campo, specie sulla trequarti visto che Joao Mario e Brozovic non convincono il tecnico di Certaldo. Il ...

Calciomercato - Inter-Deulofeu : l'ultima idea è il prestito lungo : Cominciano a prendere forma gli obiettivi di mercato dell' Inter per il Calciomercato invernale. Uno degli obiettivi del club nerazzurro è Gerard Deulofeu (ex Milan) del Barcellona. Ai balugrana si ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 1°gennaio in DIRETTA : Inter pensa a Pastore e Deulofeu - il Real Madrid tenta Hazard - la Juve vuole Emre Can : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata che la redazione di OASport dedica alla sessione invernale del Calciomercato. Ufficialmente la finestra delle trattative si aprirà dal 3 gennaio e sarà tale fino al 31 di questo stesso mese, limite entro il quale i contratti di eventuali nuovi acquisti dovranno essere depositati in Lega Calcio. Ci attende dunque un mese molto intenso in cui grandi e piccole squadre andranno a caccia ...

Calciomercato Inter / News - Joao Mario va da Mourinho? (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate al mondo nerazzurro: le indiscrezioni, le voci, le novità al primo giorno del 2018 riguardo le trattative che Interessano la società(Pubblicato il Mon, 01 Jan 2018 11:27:00 GMT)

Calciomercato : il giocatore vuole solo l'Inter - ecco i dettagli Video : Tornato dall'Argentina, dopo la pausa del campionato francese, Javier #pastore vuole cambiare aria: non vuole perdere la possibilita' di giocarsi il Mondiale di Russia 2018 con la sua Nazionale; con Emery trova poco spazio e rischia di perdere il posto tra la lista dei convocati della squadra allenata da Sampaoli. Secondo quanto riportato dell'Equipe, il giocatore avrebbe chiesto alla societa' di essere ceduto ma il club non vuole darlo via in ...

Calciomercato Sassuolo : anche Napoli e Inter su Politano : Calciomercato Sassuolo: anche Napoli e Inter su Politano Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Calciomercato Sassuolo, Politano- La Roma, nella prossima sessione di Calciomercato invernale, vorrebbe fare un nuovo affare con il Sassuolo. I giallorossi, infatti, hanno intenzione di riportare nella capitale Matteo Politano: il ventiquattrenne è cresciuto proprio ...

Calciomercato INTER/ News - idea Deulofeu : può arrivare in prestito (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO INTER, ultime notizie legate al mondo nerazzurro: le indiscrezioni, le voci, le novità all'ultimo giorno del 2017 riguardo le trattative che INTERessano la società(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 15:41:00 GMT)

Calciomercato Inter : le richieste di Spalletti ed i rischi del “non mercato” : Calciomercato Inter, i nerazzurri non possono permettersi passi falsi sul mercato se vogliono conquistare la Champions League Calciomercato Inter – L’Inter di Luciano Spalletti è in frenata. Dopo l’inizio sprint infatti, la squadra nerazzurra non riesce più a trovare il bandolo della matassa e di conseguenza neanche le vittorie che avevano contraddistinto la prima parte del girone d’andata. La classifica ancora sorride ai ...

Calciomercato JUVENTUS / News : Cristante - idea per giugno ma l'Inter è in pressing (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO JUVENTUS, ultime notizie legate al mondo bianconero: Bryan Cristante è la nuova idea per il centrocampo, potrebbe essere bloccato in vista della finestra estiva(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 11:25:00 GMT)

Calciomercato Inter / News - Mkhitaryan a gennaio si può? (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate al mondo nerazzurro: le indiscrezioni, le voci, le novità all'ultimo giorno del 2017 riguardo le trattative che Interessano la società(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 10:28:00 GMT)