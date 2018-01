Calciomercato Inter News | Joao Mario va da Mourinho? Ultime notizie

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 1°gennaio in DIRETTA : Inter pensa a Pastore - il Real Madrid tenta Hazard : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata che la redazione di OASport dedica alla sessione invernale del Calciomercato. Ufficialmente la finestra delle trattative si aprirà dal 3 gennaio e sarà tale fino al 31 di questo stesso mese, limite entro il quale i contratti di eventuali nuovi acquisti dovranno essere depositati in Lega Calcio. Ci attende dunque un mese molto intenso in cui grandi e piccole squadre andranno a caccia ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 1°gennaio in DIRETTA : Inter pensa a Pastore - il Napoli sogna Deulofeu e la Juventus vuole Emre Can : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata che la redazione di OASport dedica alla sessione invernale del Calciomercato. Ufficialmente la finestra delle trattative si aprirà dal 3 gennaio e sarà tale fino al 31 di questo stesso mese, limite entro il quale i contratti di eventuali nuovi acquisti dovranno essere depositati in Lega Calcio. Ci attende dunque un mese molto intenso in cui grandi e piccole squadre andranno a caccia ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 1°gennaio in DIRETTA : Inter pensa a Pastore - il Napoli sogna Deulofeu e la Juventus… : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata che la redazione di OASport dedica alla sessione invernale del Calciomercato. Ufficialmente la finestra delle trattative si aprirà dal 3 gennaio e sarà tale fino al 31 di questo stesso mese, limite entro il quale i contratti di eventuali nuovi acquisti dovranno essere depositati in Lega Calcio. Ci attende dunque un mese molto intenso in cui grandi e piccole squadre andranno a caccia ...

Calciomercato : il giocatore vuole solo l'Inter - ecco i dettagli Video : Tornato dall'Argentina, dopo la pausa del campionato francese, Javier #pastore vuole cambiare aria: non vuole perdere la possibilita' di giocarsi il Mondiale di Russia 2018 con la sua Nazionale; con Emery trova poco spazio e rischia di perdere il posto tra la lista dei convocati della squadra allenata da Sampaoli. Secondo quanto riportato dell'Equipe, il giocatore avrebbe chiesto alla societa' di essere ceduto ma il club non vuole darlo via in ...

Calciomercato Sassuolo : anche Napoli e Inter su Politano : Calciomercato Sassuolo: anche Napoli e Inter su Politano Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Calciomercato Sassuolo, Politano- La Roma, nella prossima sessione di Calciomercato invernale, vorrebbe fare un nuovo affare con il Sassuolo. I giallorossi, infatti, hanno intenzione di riportare nella capitale Matteo Politano: il ventiquattrenne è cresciuto proprio ...

Calciomercato INTER/ News - idea Deulofeu : può arrivare in prestito (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO INTER, ultime notizie legate al mondo nerazzurro: le indiscrezioni, le voci, le novità all'ultimo giorno del 2017 riguardo le trattative che INTERessano la società(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 15:41:00 GMT)

Calciomercato Inter : le richieste di Spalletti ed i rischi del “non mercato” : Calciomercato Inter, i nerazzurri non possono permettersi passi falsi sul mercato se vogliono conquistare la Champions League Calciomercato Inter – L’Inter di Luciano Spalletti è in frenata. Dopo l’inizio sprint infatti, la squadra nerazzurra non riesce più a trovare il bandolo della matassa e di conseguenza neanche le vittorie che avevano contraddistinto la prima parte del girone d’andata. La classifica ancora sorride ai ...

Calciomercato JUVENTUS / News : Cristante - idea per giugno ma l'Inter è in pressing (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO JUVENTUS, ultime notizie legate al mondo bianconero: Bryan Cristante è la nuova idea per il centrocampo, potrebbe essere bloccato in vista della finestra estiva(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 11:25:00 GMT)

Calciomercato Inter / News - Mkhitaryan a gennaio si può? (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate al mondo nerazzurro: le indiscrezioni, le voci, le novità all'ultimo giorno del 2017 riguardo le trattative che Interessano la società(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 10:28:00 GMT)

Calciomercato Inter - Suning ostacola Sabatini e Ausilio : il diktat che preoccupa i tifosi : Calciomercato Inter – Con il pareggio a reti bianche contro la Lazio si è concluso per l’Inter un mese di dicembre da dimenticare. I nerazzurri hanno conquistato una sola vittoria nei 90 minuti, quella contro il Chievo in campionato. Con il Pordenone in Coppa Italia, infatti, il successo è arrivato solo ai calci di rigore. Spalletti si aspetta ora qualche rinforzo per non disperdere quanto fatto in questo girone d’andata. ...

Calciomercato INTER/ News - sfida con la Roma per Aleix Vidal (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO INTER, ultime notizie legate al mondo nerazzurro: Aleix Vidal è finito nel mirino della Roma. Il club meneghino riuscirà a battere la concorrenza dei capitolini?(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 04:37:00 GMT)

Calciomercato Juventus - Marotta : 'Pjaca via in prestito. Emre Can interessa a molti' : Sappiamo che è un buon giocatore e una buona occasione ma nulla di più ' ha detto il dirigente juventino ai microfoni di Premium Sport. ' Dybala nelle ultime prestazioni non ha offerto il meglio di ...

Calciomercato Inter - Ausilio : 'Deulofeu e Aleix Vidal? Valutiamo tutte le opportunità' : MILANO - Deulofeu e Aleix Vidal per l'Inter? ' Sono nomi e stiamo valutando alcune opportunità, non so se con il Barcellona o con altre società. Ci stiamo guardando intorno, magari sul mercato si ...

Calciomercato Inter - Ausilio scopre le carte : Deulofeu - Vidal e De Vrij : Calciomercato Inter – Il ds dell’Inter Piero Ausilio, ha parlato ai microfoni di Premium sport prima della gara contro la Lazio. Diversi gli argomenti d’Interesse, su tutti il mercato che terrà banco nel prossimo mese. “Prova importante contro una squadra che sta facendo benissimo, ma non potrà essere decisiva per le sorti del campionato. Visti segnali giusti? Ho visto una squadra che ha lavorato bene, fin da luglio ...