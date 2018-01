Calciomercato | Crotone | due talenti rossoneri nel mirino

Calciomercato Crotone - Vrenna : "Mi piacciono Giaccherini e Tonelli" : Che clima troverà il Napoli allo Scida? Abbiamo una grande simpatia per i napoletani, siamo sempre molto ospitali e l'ambiente sarà tranquillo: sarà una giornata di sport'. TUTTO SUL Calciomercato ...

Calciomercato Crotone - Vrenna svela : “Operazioni con il Napoli? Ecco chi ci piace” : Calciomercato Crotone – L’ultima gara del 2017 il Crotone la giocherà con il Napoli, venerdì sera allo ‘Scida’. Il patron dei pitagorici, Gianni Vrenna, ha fatto un punto sulla situazione della squadra calabrese: “La scelta di esonerare Nicola non è dipesa da me. Con Walter Zenga ci troviamo bene. Puntiamo e speriamo in una salvezza più tranquilla”. Sul Napoli: “Il Napoli gioca il miglior calcio d’Italia. Non ...

Calciomercato Crotone - Zenga per il dopo Nicola : accordo a un passo : Crotone - Quello tra il Crotone e Davide Nicola è stato un addio tutt'altro che sereno. Per il club le dimissioni del tecnico sono state un fulmine a ciel sereno, ma la dirigenza rossoblù si è messa ...

Calciomercato - Crotone : nome per l'attacco in vista si gennaio : Una stagione difficile ma iniziata con il giusto spirito. Il Crotone alla sua seconda partecipazione nel torneo di massima serie sta dando vita ad una prima parte di torneo caratterizzata da risultati positivi e prestazioni all'altezza della situazione. Alti e bassi non mancano, complice la difficoltà delle squadre da affrontare settimanalmente ma il piglio sembra essere quello tipico di chi, consapevole della sua forza, vuole evitare le ...

Calciomercato - Crotone : un nome per l'attacco in vista di gennaio : Due vittorie nelle ultime due giornate di campionato, sei punti conquistati che rilanciano la classifica del Crotone. La compagine calabrese, allenata dal tecnico Davide Nicola, ha portato a casa fino a questo punto della stagione dodici punti, sette in più rispetto a quelli raccimolati nel precedente campionato fino alla dodicesima giornata. Un bottino importante che pone i rossoblu nelle zone tranquille della classifica in attesa di scendere ...

Calciomercato Bologna - osservato speciale nella sfida con il Crotone : i dettagli : Calciomercato Bologna – Il Bologna continua la preparazione in vista della sfida con il Crotone, in programma sabato al Dall’Ara alle ore 18. I rossoblù sono reduci dal ko rimediato in casa della Roma, ma non ha di certo sfigurato con i giallorossi e hanno rischiato anche di pareggiare. nella sfida contro i ‘Pitagorici’ la dirigenza felsinea avrà un osservato speciale: sul taccuino del Bologna, infatti, è finito da un ...