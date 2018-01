Calcio a 5 | Europei 2018 | i possibili convocati dell’Italia Tra certezze e ballottaggi

Calcio a 5 - Europei 2018 : il calendario completo e le date. Tutti i gironi e le avversarie dell’Italia : L’ora della verità per l’Italia del Calcio a 5 sta per giungere. Tra il 30 gennaio e il 10 febbraio si svolgeranno gli Europei 2018 all’Arena Stozice di Lubiana, in Slovenia, a cui prenderanno parte le migliori 12 nazionali del Vecchio Continente. Gli azzurri, guidati dal ct Menichelli, sono stati inclusi nel Gruppo A con i padroni di casa della Slovenia e la Serbia, un girone piuttosto equilibrato ma alla portata ...

Calcio a 5 femminile - Italia bella ma perdente a Guadalajara. Zero gol ma difesa da applausi - ma il gap da colmare è ampio in vista degli Europei 2019 : perdente ma bella. Tre sconfitte in tre partite non rappresentano il miglior biglietto da visita per l’Italia del Calcio a 5 femminile, che ha chiuso a quota Zero il Nations Women’s International Tournament di Guadalajara al cospetto delle migliori Nazionali del Vecchio Continente. Ma le azzurre hanno dimostrato grinta da vendere ed anche un’ottima organizzazione difensiva, abbinata ad una faccia tosta che ha arrecato non pochi ...

Calcio - Europei 2020 : è ufficiale - Roma ospiterà la partita inaugurale : Roma ospiterà la partita inaugurale di Euro 2020. L’indiscrezione era circolata in maniera prepotente nella giornata di ieri ed oggi è arrivata l’ufficialità da parte dell’UEFA. Si tratterà di una rassegna itinerante: la capitale italiana era stata già scelta come sede di alcune sfide, tra cui un quarto di finale oltre ad un girone della prima fase. Oggi, invece, è stato stabilito che lo Stadio Olimpico sarà il teatro anche ...

La prima partita degli Europei di Calcio del 2020 si giocherà allo stadio Olimpico di Roma : L’UEFA – l’organizzazione che regola il calcio europeo – ha detto che la prima partita degli Europei di calcio del 2020, i primi itineranti tra vari paesi, si giocherà allo stadio Olimpico di Roma. Gli Europei del 2020 si giocheranno The post La prima partita degli Europei di calcio del 2020 si giocherà allo stadio Olimpico di Roma appeared first on Il Post.

Calcio - Europei 2020 : Roma candidata per ospitare il match inaugurale della rassegna itinerante : Potrebbe essere Roma la città candidata ad ospitare il match inaugurale degli Europei 2020, rassegna continentale che si disputerà in maniera itinerante e a cui non sono già ammessi i Paesi organizzatori. L’Esecutivo dell’Uefa che si riunirà domani a Nyon (Svizzera), come riportato dall’Ansa, designerà quale sarà la sede del match citato. La Capitale si giocherà le sue chance con Amsterdam, Bruxelles, Glasgow e S.Pietroburgo. ...

Donadoni parla in conferenza stampa : Calciomercato - sogni europei e tanto altro : Il tecnico del Bologna Roberto Donadoni, ha presentato oggi in conferenza stampa la gara che la sua squadra giocherà domenica contro il Cagliari. Diversi argomenti interessanti, dal rientro di Keita alla condizione di alcune pedine. ”Bene finora, ma la partita importante davvero è quella di domani. La prestazione con la Samp non deve restare un caso isolato. Dobbiamo sempre dare un’impronta di quel tipo alle partite. Certo che guardiamo la ...

Calcio - bisogna guardare al futuro. Puntare sui giovani e insegnare a giocare - i possibili convocati verso gli Europei 2020 : L‘Apocalisse calcistica si è tramutata in realtà. Non sono bastati i 72.000 spettatori di San Siro a spingere la Nazionale Italiana di Calcio di Gian Piero Ventura nel ritorno degli spareggi mondiali contro la Svezia per centrare l’obiettivo. Il Bel Paese è fuori dal Mondiale 2018 replicando quello che avvenne nel 1958. Le immagini sbiadite di quella sfortunata serata di Belfast ora vengono purtroppo rimpiazzate da quelle del Meazza ...

