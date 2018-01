Cagliari | ecco chi può partire nel mercato di gennaio

Roma-Cagliari - probabili formazioni e ultimissime : riecco De Rossi - Lopez punta su Pavoletti : Roma-Cagliari, probabili formazioni e ultimissime: riecco De Rossi, Lopez punta su Pavoletti Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Roma-Cagliari, probabili formazioni E ultimissime – La Roma scende in campo alle ore 20.45. La squadra di Di Francesco avrà di fronte il Cagliari. I gialloRossi sono reduci dal pareggio inaspettato in casa del Chievo, che ha di ...

Cagliari - il ds Rossi in “missione” : ecco i due profili nel mirino : Giovanni Rossi, ds del Cagliari, in attesa della gara di domani della squadra sarda, è stato in giro per l’Italia con l’intento di seguire alcuni profili interessanti per il pRossimo mercato. Secondo quanto riportato da Sportitalia infatti, il dirigente del Cagliari ha osservato con molta attenzione la gara tra Novara ed Empoli. Nel mirino di Rossi ci sono Luperto e Di Mariano, due giovani molto interessanti scesi in campo ...

Calciomercato Cagliari - Barella e Han alla Juventus? Ecco la situazione : Calciomercato Cagliari, la situazione – Il Cagliari è reduce dall’importante successo in campionato contro il Verona, l’obiettivo è raggiungere la salvezza e Diego Lopez è stato protagonista fino al momento di un ottimo lavoro. Tiene banco anche il fronte mercato, in particolar modo tanti talenti sono finiti nel mirino delle big, due su tutti Barella e Han. Il centrocampista è seguito dalla Juventus, il club bianconero ha ...

Serie A - riecco Giuseppe Rossi : l’attaccante piace a Cagliari - Chievo - Torino e Udinese : Serie A, riecco Giuseppe Rossi: l’attaccante piace a Cagliari, Chievo, Torino e Udinese Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Serie A, riecco Giuseppe Rossi- Una carriera caratterizzata dai troppi infortuni e da tanta sfortuna. Giuseppe Rossi si prepara ad un nuovo rientro dopo il brutto infortunio della scorsa primavera. La voglia di riprovarci ancora. La ...

Tre Soli nel cielo di Cagliari : ecco lo spettacolare fenomeno [VIDEO] : Lo spettacolare fenomeno dei “tre Soli” che ha interessato ieri il cielo di Cagliari è conosciuto anche come parelio (“cani solari”): è un fenomeno ottico atmosferico dovuto alla rifrazione della luce solare per mezzo di piccoli cristalli di ghiaccio sospesi nell’atmosfera, di forma esagonale e spessi da 0,5 mm ad 1 mm: proprio come dei prismi, rifrangono la luce del Sole in molte direzioni, ma con un minimo angolo di ...

Cagliari - Diego Lopez si presenta : “la formazione? Ecco cosa dico…” : “Nessun timore, la prendo come una responsabilità, allo stesso tempo bella. Per me non è una squadra qualsiasi, ma importante da tutti i punti di vista”. Esordisce così in conferenza stampa Diego Lopez, neo allenatore del Cagliari di Giulini dopo l’esonero del suo predecessore Rastelli. “Domenica quando ho ricevuto la chiamata ho pensato subito di andare a Cagliari. Non nascondo che quando allenavo altre squadre ho sempre ...