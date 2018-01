Cade aereo in Costa Rica | morti 10 turisti americani e i due piloti

Costa Rica - Cade aereo : morti turisti Usa : 07.50 E' di 12 morti, di cui 10 turisti ameRicani, il pilota ed il copilota, il bilancio di un incidente aereo avvenuto in Costa Rica. Così le autorità dell'aviazione del Paese centroameRicano, secondo cui l'aereo, che ha registrato problemi subito dopo il decollo, è precipitato in una zona montagnosa nella regione di Punta Islita,nella provincia settentrionale di Guanacaste. Cinque delle vittime, come riferito dai media locali,appartenevano ...

Australia : aereo Cade in fiume - 6 morti : ROMA, 31 DIC - Sei persone sono morte oggi in seguito a una sciagura aerea in Australia, dove un piccolo idrovolante e' precipitato in un fiume vicino a Sydney. Le vittime della sciagura, avvenuta ...

Bimbo Cade nel braciere - trasportato con aereo militare dalla Calabria a Roma : E' caduto nel braciere mentre giocava con il fratello rimanendo gravemente ustionato. E' accaduto nel vibonese, a Paravati, dove un bambino di 7 anni è rimasto ferito dopo essere caduto sul fuoco a ...

Cade aereo in Russia : 8 morti - salvo bimbo di 3 anni : Un aereo passeggeri a corto raggio si è schiantato nel territorio di Khabarovsk, dell’Estremo Oriente della Russia: 8 persone hanno perso la vita, secondo quanto riferisce Tass. Il velivolo stava trasportando due piloti e sette passeggeri: unico sopravvissuto un bimbo di tre anni, trasportato in ospedale in gravi condizioni, ha spiegato un funzionario presso l’amministrazione del villaggio di Nelkan. L’aereo, in viaggio da ...

Roma - Cade aereo da turismo sui binari : forse un'avaria - 2 feriti : Roma, 28 ott. (askanews) Un aereo da turismo biposto, con due persone a bordo, è caduto a Roma sulla linea ferroviaria alta velocità: i due occupanti sono rimasti feriti. Entrambi erano coscienti al ...

Incidente aereo a Roma - un biposto Cade sui binari dell’alta velocità sulla Salaria : treni bloccati : Il piccolo velivolo stava atterrando nell’aeroporto dell’Urbe, ma è precipitato sulla ferrovia che scorre accanto alla consolare: feriti i due occupanti

