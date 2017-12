Buongiorno e Buon 1° Gennaio 2018 | ecco le immagini più belle da condividere oggi su

Virus dal numero 3476301066 e da foto del Buongiorno e buonanotte su WhatsApp : bufala o si formatta il cellulare? : Il Virus dal numero 3476301066 che formatta il cellulare lo conoscevamo già, un po' meno quello veicolato attraverso foto e immagini del buongiorno e della buonanotte condivise con lo stesso scopo attraverso WhatsApp, Facebook Messenger o altra app di messaggistica. E come già fatto in passato, è necessario precisare subito che si tratta dell'ennesima bufala, giusto per chiudere con il botto questo 2017 nel quale non ci siamo fatti mancare ...

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni : il Buongiorno luminoso di Gemma Galgani (Trono Over) : UOMINI e DONNE, Anticipazioni trono over e news: dopo aver chiuso l'amicizia con Giorgio Manetti, Anna Tedesco, delusa e arrabbiata, si lascia andare ad un duro sfogo sui social.(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 12:41:00 GMT)

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni - Gemma Galgani e il Buongiorno speciale per i fans (Trono Over) : UOMINI e DONNE, Anticipazioni e news trono over: nuove gioie in arrivo per Gemma Galgani, parola di Paolo Fox, che in questa settimana ha collocato il segno della dama in vetta a...(Pubblicato il Mon, 18 Dec 2017 12:00:00 GMT)

LA REGIONE PUGLIA - CON APULIA FILM COMMISSION E PUGLIAPROMOZIONE - PROTAGONISTA A MOSCA DI "Buongiorno ITALIA" - EVENTO DEDICATO AL CINEMA - ... : Nel programma della manifestazione, infatti, sono state dedicate giornate alla cultura, al turismo, all'economia, alla moda, al design, all'architettura e all'ecologia, un progetto pensato per ...

Diretta/ Milan Torino Primavera (risultato live 1-0) streaming video e tv : autogol di Buongiorno! : Diretta Milan Torino Primavera: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario e risultato live. Al Vismara sfida di alta classifica nell'anticipo del campionato 1, 12^ giornata(Pubblicato il Fri, 08 Dec 2017 14:28:00 GMT)

Televisione - su Video Mediterraneo torna 'Mattina in diretta' : il Buongiorno dei siciliani : ... risultando tra i programma più visti a livello regionale nella fascia mattutina, torna "Mattina In Diretta" su Video Mediterraneo, canale 11 del digitale terrestre, 511 in HD e in streaming su www.

Caso Brizzi - l'avvocato Buongiorno e i possibili risvolti giudiziari a Le Iene : Nel corso della puntata del 19 novembre Dino Giarrusso [VIDEO] ha precisato che #Le Iene si occuperanno per l’ultima volta del Caso Fausto Brizzi. 'È giusto che di questa brutta vicenda si tratti nelle aule di tribunale'. Successivamente sono state mandate in onda alcune testimonianze di attori che hanno difeso il regista e riproposto le dichiarazioni del legale di Brizzi che ha spiegato che il suo assistito non ha mai avuto rapporti intimi non ...

