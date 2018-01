Box-Office USA | Star Wars vince il weekend | Jumanji sorprende

Box-Office USA - Star Wars : Gli Ultimi Jedi in testa venerdì - sempre più vicino al miliardo nel mondo : ... Star Wars: Gli Ultimi Jedi supera i 300 milioni venerdì Box-Office, a Santo Stefano Star Wars: Gli Ultimi Jedi arriva a 844 milioni di dollari nel mondo Box-Office USA: Star Wars domina il weekend ...

'Poveri ma ricchissimi' re del Boxoffice natalizio - Cinema - Spettacoli : A Natale in sala Poveri ma ricchissimi batte tutti, mentre il film più visto di Santo Stefano è Star Wars - gli ultimi Jedi . La commedia con Christian De Sica, Enrico Brignano, Lucia Ocone, Anna ...

Box-Office USA: Coco in testa per il terzo weekend consecutivo Box-Office USA: Star Wars: Gli Ultimi Jedi, weekend da 450 milioni di dollari nel mondo!

Box-Office Italia - Star Wars: Gli Ultimi Jedi domina l'antivigilia

Star Wars: Gli Ultimi Jedi in testa venerdì, Wonder sale al secondo posto

Box-Office Italia - Star Wars: Gli Ultimi Jedi in testa venerdì - Wonder sale al secondo posto

Il Box Office e i commenti contrastanti su Star Wars : Gli Ultimi Jedi : Nel solo primo fine settimana d'uscita americana 'Star Wars: Gli Ultimi Jedi' ha incassato 450 milioni di dollari. Per quanto riguarda il box office degli altri Paesi, in Giappone ha fatto 14,4 milioni, in Francia 18,1 milioni e in Australia 15,9 milioni. In Germania risulta la seconda miglior uscita di tutti i tempi con 23,6 milioni e in Inghilterra è il terzo miglior esordio di sempre con 36,7 milioni di dollari. In Italia si è avvicinato ai 6 ...

Box Office USA - Star Wars : Gli Ultimi Jedi in testa con 220 milioni di dollari. È il secondo miglior debutto di sempre - Best Movie : Nel mondo il film ha raccolto 230 milioni di dollari in 54 paesi ( in Cina uscirà il 5 gennaio) per un totale di 450 milioni di dollari worldwide . Un ottimo risultato per la Disney/Lucasfilm. Al ...

