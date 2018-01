Botti | 35 feriti nel Napoletano | c' è bimbo

FERITI PER I Botti DI CAPODANNO/ Napoli e Torino : 12enne colpito a una gamba - bomba carta alla Falchera : FERITI per i BOTTI di CAPODANNO a Napoli e Torino: 12enne colpito a una gamba, bomba carta alla Falchera manda in frantumi i vetri delle finestre di 30 abitazioni. Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 01 Jan 2018 11:39:00 GMT)

Capodanno tragico - incidente sull'A5 - muore ragazza : Botti e spari - due feriti Video : Un fine d'anno tragico tra incidenti stradali e feriti per i petardi. L'episodio più grave si è verificato al tramonto del 2017 sull'#autostrada A5. Una diciannovenne [Video] in to ai gravi traumi riportati in to ad un tragico impatto verificatosi all'altezza di Chambave. La giovane è praticamente deceduta sul colpo quando mancavano pochi minuti al nuovo anno. La ragazza, originaria di Milano, viaggiava a bordo di un pulmino nove posti con ...

Capodanno di sangue : 12enne colpito da un proiettile - decine di feriti per i Botti : E' di quattro vittime il bilancio di un incidente stradale, avvenuto poco dopo le 8 sulla strada statale 100, nei pressi dello svincolo per Gioia del Colle in provincia di Bari. Secondo le prime informazioni, due vetture si sono...

A Napoli 35 feriti per i Botti - anche un bambino di 8 anni. Paura per una bomba carta a Torino : È di 35 feriti il bilancio dei festeggiamenti per il Capodanno tra Napoli e provincia. Il più piccolo ha solo 8 anni ed è ferito alla mano destra per lo scoppio di un petardo. Nel dettaglio a Napoli sono state 22 le persone ferite per lo scoppio di botti e 13 in provincia. ...

