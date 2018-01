Per il quinto anno consecutivo non si registrano vittime per i Botti di Capodanno.E'però in lieve aumento il numero dei feriti: 212contro i 184del 2016, 9 sono gravi, 203 lievi. In incremento anche i ferimenti di minori, 50 (48 nel 2016). E' il bilancio del Dipartimento della Pubblica sicurezza. Sono 11 i feriti da arma da fuoco, rispetto ai 6 di un anno fa. 36 le persone ricoverate. "Ancora una volta, gli episodi più gravi vanno ricondotti all' uso di prodotti pirotecnici illegali e all'uso improprio di armi da fuoco".(Di lunedì 1 gennaio 2018)

