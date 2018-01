Botti di Capodanno | 35 feriti nel Napoletano | anche un bimbo di 8 anni

Botti di Capodanno : 35 feriti nel Napoletano - anche bimbo di 8 anni : Trentacinque persone sono rimaste ferite per lo scoppio di Botti durante i festeggiamenti per il Capodanno tra Napoli e provincia. Il più piccolo ha solo 8 anni ed è ferito alla mano destra per lo ...

Capodanno tragico - incidente sull'A5 - muore ragazza : Botti e spari - due feriti : Un fine d'anno tragico tra incidenti stradali e feriti per i petardi. L'episodio più grave si è verificato al tramonto del 2017 sull'autostrada A5. Una diciannovenne in seguito ai gravi traumi riportati in seguito ad un tragico impatto verificatosi all'altezza di Chambave. La giovane è praticamente deceduta sul colpo quando mancavano pochi minuti al nuovo anno. La ragazza, originaria di Milano, viaggiava a bordo di un pulmino nove posti con ...

SEQUESTRATI ALTRI Botti DI CAPODANNO : Con apposite circolari il Ministro dell'Interno ha disciplinato il corretto ed omogeneo utilizzo di articoli pirotecnici, impiegabili negli spettacoli autorizzati secondo le previsioni del Testo ...

Botti vietati da Palermo a Catania - spettacoli di piazza a numero chiuso : Capodanno blindato in Sicilia (FOTO E VIDEO) : Fino al 6 gennaio saranno vietati su tutto il territorio comunale di Palermo accensione, lancio e sparo di fuochi d'artificio, mortaretti, petardi, bombette e oggetti similari. Lo ha stabilito il ...

Torre Annunziata - 'Capodanno sicuro e senza Botti'. Il diktat del Comune è subito infranto : Torre Annunziata. 'Capodanno sicuro in città', il diktat del Comune è subito infranto. A pochi istanti dall'entrata in vigore dell'ordinanza che, voluta dal sindaco Vincenzo Ascione, vieta l'...

Rubano Bottiglie di champagne per Capodanno nel Napoletano : coppia ai domiciliari : A Sant'Agnello, in penisola sorrentina, si è verificato un furto di champagne. Lui e lei presi dai carabinieri con bottiglie nascoste nella borsa e sotto i vestiti all'interno del polo commerciale sul ...

Roma - Capodanno blindato per 150mila : allerta Botti fuorilegge : Mancano poche ore e una marea umana si riverserà già prima della mezzanotte per le strade del centro di Roma. Punto più affollato, come prevedibile, Circo Massimo, dove si terrà il tradizionale ...

Capodanno senza Botti a Roma : Firmata dalla sindaca di Roma Virginia Raggi l’ordinanza che vieta i botti di fine anno. Il divieto, rende noto il Campidoglio, riguarda l’utilizzo di fuochi artificiali, petardi, razzi e in genere di tutti i prodotti che hanno effetto di scoppio, crepitante e fischiante dalle 00.01 del 31 dicembre 2017 alle 24.00 del 1° gennaio 2018, su tutto il territorio di Roma Capitale. Sono escluse dal divieto bengala, fontane, bacchette ...

Botti di Capodanno - arresti e sequestri : 02.39 Un venticinquenne della provincia di Benevento è stato arrestato per possesso di Botti illegali che aveva costruito artigianalmente. A Torre del Greco arrestato un ragazzo di 20 anni. Oltra a fuochi artificiali illegali, a casa i carabinieri hanno trovato anche fucile e cartucce. Una donna di 47 anni e il figlio di 15 di Vico Equense sono stati denunciati per detenzione illegale di esplosivi. Mezzo quintale di Botti vietati sequestrati ...

