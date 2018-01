Bomba carta fatta esplodere in zona Falchera a Torino | 4 feriti nella notte di Capodanno

A Napoli 35 feriti per i botti - anche un bambino di 8 anni. Paura per una Bomba carta a Torino : È di 35 feriti il bilancio dei festeggiamenti per il Capodanno tra Napoli e provincia. Il più piccolo ha solo 8 anni ed è ferito alla mano destra per lo scoppio di un petardo. Nel dettaglio a Napoli sono state 22 le persone ferite per lo scoppio di botti e 13 in provincia. ...

Capodanno - esplode Bomba carta a Torino : 4 feriti - danni a case e auto : Durante i festeggiamenti della notte di San Silvestro, a Torino, intorno a mezzanotte, ignoti hanno innescato una bomba carta. L'esplosione ha generato un'onda d'urto che ha danneggiato parzialmente ...

Capodanno - esplode Bomba carta a Torino : 4 feriti - danni a case e auto : A Torino, intorno a mezzanotte, ignoti hanno innescato una bomba carta che nell’esplosione ha generato un’onda d’urto che ha danneggiato parzialmente quattro auto parcheggiate in via delle Querce 27 e causato la rottura di vetri delle finestre di trenta abitazioni circostanti, le cui schegge hanno ferito quattro persone. Un 17enne marocchino ha riportato una ferita lacero-contusa alla mano sinistra giudicata guaribile in 12; un ...

Torre Annunziata - Bomba carta davanti all'ufficio delle onoranze funebre Vitiello : Bomba carta davanti all'ufficio delle onoranze funebri Vitiello . Stanotte, intorno alle ore due, un grosso boato ha svegliato gli abitanti di corso Umberto I a Torre Annunziata. Una Bomba carta è ...

Paura a Pula - Bomba carta lanciata nel balcone di un'abitazione : Nel corso della notte, a Pula, i carabinieri sono intervenuti presso un'abitazione di via Giolitti dove poco prima qualcuno aveva lanciato sul balcone della casa una bomba carta che, a seguito della ...

Roma - Bomba carta in un cassonetto davanti al bar : paura ai Parioli : Attimi di paura in viale Parioli oggi pomeriggio, quando un'esplosione ha devastato un cassonetto dell'immondizia. A provocare la deflagrazione sarebbe stata una sorta di bomba carta. Non è ancora ...

Esplode Bomba carta : muore pregiudicato - ferita la sua compagna : Un morto e un ferito a Napoli per l'esplosione di una bomba carta. È accaduto venerdì poco dopo le 4 in via Ferrante Imparato, nella zona orientale della città. I carabinieri sono intervenuti sul ...

Napoli - esplode Bomba carta : un morto e un ferito : Giallo sull'esplosione. La vittima è un uomo di 32 anni: è deceduto poco dopo il ricovero in ospedale. Ferita, invece, una donna di 43 anni.

NAPOLI - ESPLODE Bomba CARTA/ Video - pregiudicato morto al Loreto Mare per le ferite : ecco cosa è successo : Esplosa BOMBA CARTA a NAPOLI, nel quartiere San Giovanni a Teduccio, che ha causato un morto e un ferito. Si tratta del pregiudicato Antonio Perna, morto, e della compagna Monica Veneruso(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 13:55:00 GMT)

Napoli - Bomba carta esplode nella notte : un morto e un ferito : E' di un morto e un ferito il bilancio dell'esplosione di una bomba carta a San Giovanni a Teduccio, a Napoli. Il fatto è avvenuto nella notte in via Ferrante Imparato. La vittima è un uomo di 32 anni,...

Esplode una Bomba carta a Napoli - un morto e un ferito - : accaduto nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, nella periferia est della città. La vittima è un uomo di 32 anni che è deceduto all'ospedale Cardarelli. L'ordigno ha anche divelto il cancello di un ...

Napoli - esplode una Bomba carta in strada : morto un uomo - una donna ferita : di Melina Chiapparino Esplosione nella notte in via Ferrante Imparato, a Ponticelli, dove un uomo è stato recuperato dai soccorsi del 118 in gravi condizioni. La deflagrazione è avvenuta intorno alle ...

Napoli - esplode Bomba carta : un morto e una donna ferita : E' accaduto a San Giovanni a Teduccio. Non si esclude che i due stessero posizionando l'ordigno artigianale a scopo intimidatorio

un morto e un ferito a Napoli per l'esplosione di una Bomba carta : Napoli, 22 dic. (askanews) E' di un morto e un ferito il bilancio di un'esplosione sulla cui dinamica stanno indagando i carabinieri di Napoli. A provocarla, secondo le prime ricostruzioni è stata una ...