: Boateng e Satta nel mirino dei social per il jet privato per Dubai - AdrMontanaro : Boateng e Satta nel mirino dei social per il jet privato per Dubai - UnioneSarda : #Satta e #Boateng in partenza per Capodanno, la polemica social: "Ostentate ricchezza" - ChiccoseDOC : IL NATALE DI MELISSA SATTA E KEVIN PRINCE BOATENG IN GERMANIA.. - ConteAlmaviva : @jacopopiotto ...eh magari con un Ibra accanto, altrimenti farebbe al massimo quello che ha fatto Boateng in tutte… - TMWRadio : Natale in casa... #Boateng-#Satta: che bello il piccolo -

(Di lunedì 1 gennaio 2018) Melissaha tarscorso il suo Capodanno a. Ma poco prima della partenza è stata coinvolta in una buferache di fatto avrà stupito e non poco la showgirl ed ex velina. Laha infatti pubblicato sul suo profilo Instagram una foto a bordo di un jetin partenza per il Qatar in compagnia del marito Kevin Prince. Con la coppia anche alcuni amici che sorridendo si sono mostrati nello scatto. Apriti cielo. Laè stata messa immediatamente neldagli haters deiche non hanno gradito la foto accusando la coppia di "ostentare troppo la ricchezza". Una valanga di commenti è piovuta così sulla bacheca della.Come riporta l'UnioneSarda c'è chi ha alzato i toni: "Ma invece di sprecare soldi solo per i vostri vizi, fate più beneficenza visto che c'è gente che muore di fame", ha scritto un ...