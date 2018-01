Benvenuto 2018! Dall' Australia a New York le immagini dei festeggiamenti in tutto il mondo

Benvenuto 2018! Capodanno nel mondo. Le foto : La notte più attesa del mondo è passata. In ogni angolo del globo è stato festeggiato l’inizio del nuovo anno: il 2o18. I primi a dare il via ai fuochi d’artificio e ai festeggiamenti sono stati, come sempre, dodici ore prima di noi, gli abitanti della baia di Auckland in Nuova Zelanda, poi è stata la volta di Sidney in Australia e a seguire le metropoli asiatiche da Tokyo a Hong Kong. Spettacoli pirotecnici e brindisi in ogni ...