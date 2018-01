: #Benatia e la difesa a 4 fanno 'fuori' #Rugani: il difensore può partire in estate, due offerte dalla #Premier - CalcioWeb : #Benatia e la difesa a 4 fanno 'fuori' #Rugani: il difensore può partire in estate, due offerte dalla #Premier - andrelapegna : @boninisyzidanes @SerieA_TIM Vero, è stata una scelta dura. L'ha vinta Skriniar perché ha tenuto in piedi la difesa… - MaurizioJj : RT @fabiocp88: @1897j Costa e Bernardeschi sono esterni, Benatia non venne preso per sostituire Bonucci ed il ruolo di regia che aveva in d… - fabiocp88 : @1897j Costa e Bernardeschi sono esterni, Benatia non venne preso per sostituire Bonucci ed il ruolo di regia che a… - 1987_Lorenza : RT @dinny_costa: @deatoffees Sicuramente in difesa qualcosa va fatto data anche l’età di chiellini e balzargli e la fragilità di benatia, a… -

(Di lunedì 1 gennaio 2018) Contro il Verona la Juventus è tornata a subire un goal dopo 8 partite in cui la porta bianconera è rimasta inviolata. Laè tornata ad essere un punto forte dello scacchiere di Allegri grazie anche untornato ai livelli del giocatore ammirato con la maglia della Roma. Insieme a Chiellini, il centrale marocchino compone una coppia che sta dando garanzie alla formazione bianconera. Chi invece è sparito dalle rotazioni del tecnico livornese è Daniele. Allegri, infatti, gli preferisce Barzagli quando deve far rifiatare uno trae Chiellini e anche la scelta di abbandonare laa 3 non aiuta. Considerando che l’espertorinnoverà ancora di un anno e inarriverà a Torino Mattia Caldara, pernon sempra esserci più spazio in bianconero. Per questo motivo potrebbe lasciare Torino a giugno. Le offerte di certo non mancano, Arsenal e ...