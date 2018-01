Bayern | sono numeri da record E vuole rinforzarsi con Goretzka

Bayern - sono numeri da record. E si rinforza con Goretzka : Il Bayern Monaco comincia l'anno così, programmando il futuro. I botti ce li ha, ma li farà esplodere più in là. Leon Goretzka è uno dei centrocampisti più desiderati al mondo. Il 22enne dello Schalke, che ha trascinato la Germania alla vittoria della Confederations Cup la scorsa estate, ha il contratto in scadenza, e su di lui ci sono molti top club (anche Juventus e ...

Wanda : 'Icardi felicissimo all'Inter - ma certe offerte non si possono rifiutare. Real - Bayern - Chelsea - Napoli e Juve...' : De Laurentiis è una persona carinissima, ho sempre avuto un bel rapporto con lui e in generale con tutte le persone del mondo del calcio. Non ho riscontrato pregiudizi nei miei confronti anche perché ...