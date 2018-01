Bayern Monaco | flop Renato Sanches ma Napoli e Milan ci provano

Basket - Eurocup 2017-2018 : Reggio Emilia batte il Bayern Monaco e passa il turno! Vince anche Trento : Reggio Emilia e Trento , nella serata di Eurocup , si sono assicurate il passa ggio del turno: tutte e tre le squadre italiane impegnate nella competizione europea, compresa Torino, hanno ottenuto la qualificazione alla Top16 e si giocheranno le posizioni importanti nella seconda parte della stagione. Per la Dolomiti Energia Trentino, vittoria in trasferta nel match finale contro il ratiopharm Ulm con il punteggio di 94-84. La squadra di Maurizio ...

Il Bayern Monaco incontra Khedira e il suo entourage : futuro in Germania? La verità : Sami Khedira nella gara vinta dalla Juventus contro il Genoa in Coppa Italia ha goduto di un turno di riposo. Il tedesco è candidato ad essere titolare nel big match di campionato con la Roma, in programma sabato alle 20.45. Intanto intorno all’ex Real Madrid, negli ultimi giorni, sono circolati alcuni rumors di mercato. In particolare, secondo quanto riportato da Fussball.com, Khedira e il suo entourage avrebbero incontrato il dirigente ...