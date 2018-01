Bari | strage di Capodanno sulla statale 100 | 4 morti in uno scontro frontale

Bari - carabiniere compie una strage familiare e tenta il suicidio : L'unico a salvarsi è stato il nipotino di 11 anni, ma solo perché a quell'ora era a scuola. Al ritorno a casa, non era più lo stesso bambino, la sua vita è cambiata per sempre: è diventato orfano, ma questo lui ancora non lo sa e non sarà semplice dirglielo. Suo zio, l'appuntato dei carabinieri Raffaele Pesare, di 53 anni, stamattina ha ucciso sua madre Nella, di 50 anni, suo padre, Salvatore Nesci, di 69 anni, e anche suo nonno Damiano, di 83 ...