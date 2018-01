Bari | strage di Capodanno sulla statale 100 | 4 morti in uno scontro frontale

(Di lunedì 1 gennaio 2018) Quattro vittime in un incidente stradale, avvenuto poco dopo le 8,100 che collegaa Taranto. Loè avvenuto nei pressi dello svincolo per Gioia del Colle in un tratto senza ...

: L'unico a salvarsi è stato il nipotino di 11 anni, ma solo perché a quell'ora era a scuola. Al ritorno a casa, non era più lo stesso bambino, la sua vita è cambiata per sempre: è diventato orfano, ma questo lui ancora non lo sa e non sarà semplice dirglielo. Suo zio, l'appuntato dei carabinieri Raffaele Pesare, di 53 anni, stamattina ha ucciso sua madre Nella, di 50 anni, suo padre, Salvatore Nesci, di 69 anni, e anche suo nonno Damiano, di 83 ...