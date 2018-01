Bari | scontro frontale tra due auto | 4 morti

Incidente stradale/ Bari - strage di Capodanno : scontro frontale - 4 morti (oggi - 1 gennaio 2018) : Incidente stradale: ultime notizie di oggi, 1 gennaio 2018, e gli aggiornamenti. Bari, strage di Capodanno: scontro frontale, 4 morti. Aosta, scontro tra furgone e pullman: muore ragazza(Pubblicato il Mon, 01 Jan 2018 10:32:00 GMT)

Bari - strage di Capodanno sulla statale 100 : 4 morti in uno scontro frontale : Quattro vittime in un incidente stradale, avvenuto poco dopo le 8, sulla statale100 che collega Bari a Taranto. Lo scontro è avvenuto nei pressi dello svincolo per Gioia del Colle in un tratto senza ...

Bari - strage di Capodanno sulla statale 100 : 4 morti in uno scontro frontale : Incidente mortale all'altezza dello svincolo per Gioia del Colle. Sono morte tutte le persone a bordo delle due auto: tre ragazzi dai 18 ai vent'anni e un...

Bari - scontro tra uno scooter e un mezzo dell'Amiu in via Quintino Sella : grave 82enne : Un grave incidente è avvenuto in via Quintino Sella, a Bari. Intorno alle 8,30 un ciclomotore e un compattatore dell'Amiu si sono scontrati. Ad avere la peggio è stato un 82enne alla guida dello ...

Bari - scontro fra due auto al Libertà : Peugeout sfonda un muro in via De Cristoforis : Incidente questa mattina nel quartiere Libertà, precisamente su via colonnello De Cristoforis, all'incrocio con via maggiore Turitto. Per motivi ancora da chiarire due auto, una Peugeout e una Ford si ...