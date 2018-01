ASCOLTI CAPODANNO Amadeus su Rai 1 vince con ' L' anno che verrà' | superato nettamente lo

ASCOLTI TV | Domenica 31 dicembre 2017. L’Anno che verrà (35.4%) doppia il Capodanno in Musica (17.1%) : L'Anno che verrà Su Rai1 L’Anno che verrà ha conquistato 5.536.000 spettatori pari al 35.4% di share. Su Canale 5 Wind Capodanno in Musica ha raccolto davanti al video 2.753.000 spettatori pari al 17.1% di share. Su Rai2 Gli Aristogatti ha catturato l’attenzione di .000 spettatori. Su Italia 1 Fantozzi ha intrattenuto .000 spettatori con il % di share. Su Rai3 All’inseguimento della Pietra Verde ha raccolto davanti al ...

