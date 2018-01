Arriva Iva negli Emirati e Arabia Saudita | primi Golfo

Calciomercato - svelato il piano del Real Madrid per Arrivare a Kane : super offerta con contropartita per il Tottenham : Gareth Bale e soldi in cambio di Harry Kane. Secondo il “Daily Star” potrebbe essere questo il piano del Real Madrid per arrivare all’attaccante degli Spurs. Il club spagnolo sarebbe disponibile a spendere fino al 150 milioni di sterline (170 milioni di euro) per garantirsi a gennaio l’attaccante inglese e sarebbe disponibile a mettere sul tavolo Bale per ridurre il valore dell’operazione. Anche Jose’ ...