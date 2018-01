Arabia Saudita e Emirati Uniti | anno nuovo | fisco nuovo con l' Iva al 5%

Amazon potrebbe sbarcare presto in Arabia Saudita : Negli ultimi anni, il governo Saudita ha alleggerito sempre di più la regolamentazione del mercato , in modo da cercare di rendere la propria economia non esclusivamente dipendente dal petrolio. Uno ...

Svolta in Arabia Saudita ed Emirati Arabi : debutta l'Iva : MILANO - Rimpolpare il bilancio pubblico e tagliare almeno in parte la dipendenza dal petrolio, in tempi di prezzi bassi (seppur recentemente in ripresa) e senza nuove risalite all'orizzonte per il ...

Arriva lIva in Arabia Saudita e Emirati - prima volta nel Golfo : Per la prima volta nel Golfo, a partire dal primo gennaio è stata introdotta un'imposta al 5%, con lo scopo di incrementare le entrare e rilanciare l'economia interna. Lo riferisce Al Jazeera. La ...

Arriva l'Iva in Arabia Saudita e Emirati - primi nel Golfo : ... per la prima vlta nel Golfo, hanno introdotto a partire da oggi un'imposta al 5%, testa a incrementare le entrare e rilanciare l'economia interna. Lo riferisce Al Jazeera. La tassa è applicata su ...

Arriva l'Iva in Arabia Saudita e Emirati : ... per la prima vlta nel Golfo, hanno introdotto a partire da oggi un'imposta al 5%, testa a incrementare le entrare e rilanciare l'economia interna. Lo riferisce Al Jazeera. La tassa è applicata su ...

Arriva l'Iva in Arabia Saudita e Emirati : ... per la prima vlta nel Golfo, hanno introdotto a partire da oggi un'imposta al 5%, testa a incrementare le entrare e rilanciare l'economia interna. Lo riferisce Al Jazeera. La tassa è applicata su ...

Arriva l'Iva in Arabia Saudita e Emirati : ... per la prima vlta nel Golfo, hanno introdotto a partire da oggi un'imposta al 5%, testa a incrementare le entrare e rilanciare l'economia interna. Lo riferisce Al Jazeera. La tassa è applicata su ...

Bombe prodotte a Domusnovas : l'Arabia Saudita è alleata di Usa e Unione Europea (Salvatore Deidda) : Sarebbe minore l'indignazione se le armi e le Bombe venissero acquistate negli Usa? Nazione in cui le armi abbondano e vengono esportate in tutto il mondo. Perché quando armi americane finiscono ai ...

Un’azienda sarda sta facendo affari vendendo bombe all’Arabia Saudita : bombe usate nella guerra in Yemen: è una storia nota da tempo, che è stata raccontata con nuovi dettagli dal New York Times The post Un’azienda sarda sta facendo affari vendendo bombe all’Arabia Saudita appeared first on Il Post.

New York Times : «Bombe italiane usate dall'Arabia Saudita contro i civili nello Yemen» : «Bombe italiane, morti yemenite». Con un video reportage pubblicato in prima pagina sul suo sito il New York Times rilancia un tema tanto delicato quanto noto: armi fabbricate in Italia e...

Yemen - l'inchiesta del New York Times : "Bombe italiane vendute all'Arabia Saudita e usate sui civili" : Il reportage mostra le presunte prove fotografiche dell'uso di queste armi contro i civili e ricostruisce il loro tragitto dagli stabilimenti sardi fino in Yemen. Un senatore M5s: "Ho fornito materiale ai giornalisti"

Yemen - Nyt : "Bombe italiane vendute allArabia Saudita usate sui civili" : "Bombe italiane, morti Yemenite": è il titolo con cui il New York Times presenta un video reportage sulla vendita all' Arabia Saudita di armi prodotte in uno stabilimento della Sardegna . Armi che, ...

Yemen - l'inchiesta del New York Times : "Bombe italiane vendute all'Arabia Saudita e usate sui civili" : Il reportage mostra le presunte prove fotografiche dell'uso di queste armi contro i civili e ricostruisce il loro tragitto dagli stabilimenti sardi fino in Yemen. Un senatore M5s: "Ho fornito materiale ai giornalisti"

Armi italiane all’Arabia Saudita - New York Times : “Quelle bombe uccidono i civili in Yemen. Ecco il viaggio dalla Sardegna” : Da Domusnovas, vicino a Iglesias, in Sardegna, fino a Ta’if e Jeddah, in Arabia Saudita, per finire a uccidere nei territori di conflitto dello Yemen. Le bombe dell’aviazione Saudita che hanno provocato più di 10mila vittime nella guerra yemenita riportano spesso lo stesso codice di fabbricazione: A4447. Produzione italiana, stabilimenti della Rwm, Domusnovas, Sardegna. Un affare, spiega l’inchiesta di prima pagina del New York Times “bombe ...