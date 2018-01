: RT @Adnkronos: #Aosta, aggressione a colpi di machete - RealTimeNews__ : RT @Adnkronos: #Aosta, aggressione a colpi di machete - Sicinform : Aosta, aggressione a colpi di machete - telodogratis : Aosta, aggressione a colpi di machete - StraNotizie : Aosta, aggressione a colpi di machete - tralepagine : RT @Adnkronos: #Aosta, aggressione a colpi di machete -

Leggi la notizia su adnkronos

(Di lunedì 1 gennaio 2018) In stato di alterazione psicofisica, ha minacciato e aggredito due persone con una roncola e unin via Elter , nel quartiere Cogne di, per motivi ancora da accertare, ma è stato ...