Anna Tatangelo e Gigi D' Alessio Foto | la cantante lascia tutti a bocca aperta!

Anna Tatangelo e un 2017 senza Gigi ma all'anulare sinistro c'è un anello : Anna Tatangelo è apparsa in gran forma durante l'evento andato in onda su Canale 5 con il consueto concerto di fine anno. Avvolta in uno splendido vestito color oro che ha messo bene in evidenza le generose curve della...

Capodanno 2018 : Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio deludono così i fan Video : La coppia dello spettacolo formata dal cantante partenopeo #Gigi D'Alessio e quella di Sora #Anna Tatangelo desta sempre molto scalpore. La fine della loro lunghissima storia d'amore [Video] lasciò tutti senza parole, non solo per il fatto in sé ma anche per le motivazioni che si celavano alle spalle di questa drastica decisione. I fan più accaniti della coppia, però, non hanno mai smesso di credere che tra i due potesse esserci un sorprendente ...

WIND CAPODANNO IN MUSICA / In diretta su Canale 5 : Fred De Palma - Anna Tatangelo e Federica Carta : WIND CAPODANNO in MUSICA, in diretta su Canale 5: ospiti Fabrizio Moro, Ermal Meta, Gabry Ponte, Riki, Noemi, Anna Tatangelo. Federica Panicucci conduce (oggi, domenica 31 dicembre)(Pubblicato il Mon, 01 Jan 2018 00:50:00 GMT)

Anna Tatangelo saluta il 2017 con famiglia e amici ma senza Gigi D'Alessio : L'ultimo dell'anno è giorno di bilanci e tra tutti anche i vip hanno tirato le somme dell'anno appena trascorso. Anna Tatangelo con un post su Instagram ha salutato l'anno che sta per finire, con un ...

Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio/ Video - ritorno di fiamma - esclusione dall'album 2017 (Capodanno in Musica) : Video, Anna Tatangelo sta passando le vacanze natalizie con Gigi D'Alessio con cui è da poco tornata insieme. L'unione durerà ancora oppure no?(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 14:11:00 GMT)

Anna Tatangelo : con Gigi D’Alessio è davvero finita - una foto conferma : Nessuna foto con Gigi D’Alessio nel collage di Anna Tatangelo su Instagram Siamo giunti all’ultimo giorno del 2017 e molti usano tirare le somme dell’anno che sta per concludersi. Alcuni volti noti saranno presenti come conduttori o ospiti al Capodanno di Canale 5 o Rai 1, altri invece saluteranno il vecchio anno mangiando lenticchie e […] L'articolo Anna Tatangelo: con Gigi D’Alessio è davvero finita, una foto ...

Anna Tatangelo E GIGI D'ALESSIO/ Video - ritorno di fiamma - i due in vacanza insieme! (Capodanno in Musica) : Video, ANNA TATANGELO sta passando le vacanze natalizie con GIGI D'ALESSIO con cui è da poco tornata insieme. L'unione durerà ancora oppure no?(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 04:25:00 GMT)

GIGI D'ALESSIO E Anna TATANGELO/ Amore finito? La decisione è rimandata al 2018... : GIGI D'ALESSIO e ANNA TATANGELO, la storia d'Amore tra i due cantanti è davvero al capolinea? I fatti parlano chiaro ma i fan sperano in un "escamotage".(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 15:40:00 GMT)

Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo/ Amore finito? Dopo gli impegni - arrivano le vacanze? : Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo, la storia d'Amore tra i due cantanti è davvero al capolinea? I fatti parlano chiaro ma i fan sperano in un "escamotage".(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 11:49:00 GMT)

Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo/ Amore finito? E se fosse solo una trovata pubblicitaria? : Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo, la storia d'Amore tra i due cantanti è davvero al capolinea? I fatti parlano chiaro ma i fan sperano in un "escamotage".(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 10:31:00 GMT)

Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo/ Amore finito? L'addio e il concerto di Capodanno a Corato : Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo, la storia d'Amore tra i due cantanti è davvero al capolinea? I fatti parlano chiaro ma i fan sperano in un "escamotage".(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 08:09:00 GMT)

Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo/ Amore finito? I fatti parlano chiaro ma i fan sperano in un "escamotage" : Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo, la storia d'Amore tra i due cantanti è davvero al capolinea? I fatti parlano chiaro ma i fan sperano in un "escamotage".(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 07:00:00 GMT)

Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo/ Feste di Natale separati : stanno ancora insieme? A breve il chiarimento : Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo passano le Feste di Natale separati ma qualcosa non quadra: cosa sta accadendo alla coppia? I fan in attesa di risposte!(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 22:23:00 GMT)

GIGI D'ALESSIO E Anna TATANGELO/ Feste di Natale separati : i dubbi dei fan della coppia aumentano! : GIGI D'ALESSIO e ANNA TATANGELO passano le Feste di Natale separati ma qualcosa non quadra: cosa sta accadendo alla coppia? I fan in attesa di risposte!(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 21:21:00 GMT)