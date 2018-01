Anna e Maria Grazia | dalla Sardegna e dalla Sicilia i primi nati del 2018

Centrale Snam - Il Sindaco Annamaria Casini ha ufficializzato le dimissioni : L'Aquila - Alle 10,49 di oggi 27 dicembre Annamaria Casini ha rassegnato le dimissioni dalla carica di primo cittadino. “Ho formalizzato e protocollato questa mattina le mie dimissioni davanti al Segretario generale Francesca De Camillis a Palazzo San Francesco. Il prossimo venerdi 29 dicembre andrò a Palazzo Chigi per consegnare direttamente la fascia nelle mani del Premier Paolo Gentiloni per dimostrare in modo chiaro il dissenso ...

'Quadro clinico' : 28 opere illumineranno a gennaio Santa Maria AlemAnna : sono diventate, così, territorio di sperimentazioni estetiche in grado di unire scienza ed arte in un'esposizione ricca di suggestioni e punti di contatto con i temi più disparati della natura umana. ...

Uomini e Donne : Annamaria abbandona il trono over! : Uomini e Donne: Annamaria lascia definitivamente il parterre femminile del programma di Maria De Filippi. La dama ha una storia d’amore con Raffaele fuori dal salotto dell’amore? Uomini e Donne: chi è la signora Annamaria? Annamaria è una delle dame più particolari ed enigmatiche di Uomini e Donne Over. La “signorina” come la redazione l’ha appellata in un simpatico video, sembra non essere mai stata interessata a ...

Katy Perry : nel nuovo video “Hey Hey Hey” veste i panni di Maria Antonietta e GiovAnna d’Arco : Che il nuovo video di Katy Perry sarebbe stato epico lo avevamo già intuito qualche mese fa, quando circolavano sul web delle foto della cantante nel backstage (guardale qui). In effetti è davvero così: "Hey Hey Hey" è semplicemente fantastico! Nella clip la pop star veste i duplici panni di una Maria Antonietta costretta a vivere ai voleri di corte e del marito e di una Giovanna ...

MariAnna Acierno/ Uomini e donne - l'unica non pervenuta della giornata? : Marianna Acierno è pronta a conquistare Paolo Crivellin ma le anticipazioni di Uomini e donne non lasciano pensare che oggi sia tra le protagoniste, cosa succederà?(Pubblicato il Tue, 19 Dec 2017 14:44:00 GMT)

Anticipazioni Amici di Maria De Filippi del 16 dicembre : i duetti di Annalisa e Michele Bravi e le nuove sfide : Ad Amici di Maria De Filippi del 16 dicembre vedremo una nuova sfida a squadre finalizzata ad alcune eliminazioni, sia nella categoria del canto che in quella del ballo. Le prime Anticipazioni su Amici di Maria De Filippi del 16 dicembre sono già disponibili in rete grazie alle clip mostrate nel corso della settimana attraverso l'appuntamento del Daytime. Questo pomeriggio, dalle ore 14.10 su Canale5, vedremo la squadra del Ferro contro la ...

Derivati : Mef - Maria CAnnata non firmò contratto con Morgan Stanley : In relazione al commento del M5S in tema di Derivati, il Ministero dell'Economia e delle Finanze (Mef) ha ribadito in una nota diffusa ieri sera che Maria Cannata, capo della direzione debito pubblico, "non ha firmato il contratto quadro con Morgan Stanley, che invece fu ...

Gogna e impunità - l'Italia della giustizia sommaria : alla Luiss l'ultimo libro di Annalisa Chirico con Renzi - Nordio e Cusenza : Il direttore del Messaggero Virman Cusenza modera l'evento di presentazione dell'ultimo libro della giornalista e saggista Annalisa Chirico, 'Fino a prova contraria - Tra Gogna e impunità, l'Italia ...

Milano. Nascono via Anna Maria Ortese e Galleria Anna Castelli Ferrieri : Si chiamano via Anna Maria Ortese e Galleria Anna Castelli Ferrieri i tratti viari che si snodano all’interno del nuovo distretto commerciale urbano CityLife Shopping district. La cerimonia di intitolazione si è svolta alla presenza dell’assessore alla Cultura Filippo del…Continua a leggere →