Android 8 1 Oreo integra un sistema di prevenzione contro i terremoti

LG G6 riceverà Android 8.0 Oreo solo dal mese di febbraio - a partire dall'Asia : Sarà necessario attendere il mese di febbraio

Xiaomi Mi A1 con Android 8.0 Oreo : ecco le novità : Scopriamo quali sono le novità di Android 8.0 Oreo per Xiaomi Mi A1, rilasciato proprio in extremis da Xiaomi e in fase di roll out.

Android 8 Oreo disponibile ufficialmente per Xiaomi Mi A1 : Parte ufficialmente il rollout di Android Oreo 8.0 per Xiaomi Mi A1. Anche i dispositivi "Italiani" stanno ricevendo l'aggiornamento in queste ore Iniziato la distribuzione dell'aggiornamento Android Oreo 8.0 per Xiaomi Mi A1 Xiaomi Mi A1 è il primo dispositivo Android One dell'azienda Cinese che è salito alla ribalta per l'ottimo hardware, velocità quotidiana, aggiornamenti gestiti da Google

Xiaomi Mi A1 si aggiorna ad Android 8.0 Oreo : partito il roll out dell'aggiornamento : Android 8.0 Oreo è arrivato su Xiaomi Mi A1: partito il roll out dell'aggiornamento. Ecco tutti i dettagli!

Scarica E Installa Subito Android Oreo 8.0 Su OnePlus 5T : OnePlus 5T: la prima Open Beta basata su Android Oreo è disponibile al download. Come Scaricare e Installare Subito Android Oreo 8.0 su OnePlus 5T Disponibile la Beta di Android Oreo 8.0 per OnePlus 5T Eccolo, c'è Android 8.0 Oreo per OnePlus 5T: disponibile in Open Beta Grandi novità arrivano per tutti i possessori di OnePlus 5T!

Il team OmniRom rilascia le prime weekly basate su Android 8.1 Oreo per OnePlus 3/3T e 5 : Il team di OmniRom torna a farsi sentire pubblicando una prima versione weekly per OnePlus 3/3T, OnePlus 5 e per Samsung Galaxy Tab S2.

Android 8.0 Oreo per OnePlus 5T : disponibile la prima Open Beta di OxygenOS (download) : disponibile la prima Open Beta di OxygenOS basata su Android 8.0 Oreo per OnePlus 5T: ecco i link per il download.

ASUS ZenFone 4 (ZE554KL) riceve Android 8.0 Oreo - ZenFone 4 Max è in offerta : ASUS ZenFone 4 (ZE554KL) si aggiorna e riceve Android 8.0 Oreo con moltissime novità, mentre ASUS ZenFone 4 Max (ZC520KL) è in sconto sull'e-shop della compagnia.

O Launcher permette di applicare Android 8 Oreo allo smartphone : O Launcher è un'applicazione che mete a disposizione dell'utente un Launcher con caratteristiche simili a Android O 8.0 Oreo.

Android 8.1 Oreo implementa in Giappone un sistema di segnalazione per terremoti e tsunami : Grazie ad Android 8.1 Oreo verrà implementato in Giappone un sistema di segnalazione e notifica di terremoti e tsunami utile alla prevenzione.

Nokia 2 sarà aggiornato ad Android 8.1 Oreo con funzioni prese da Android Go : Nokia 2 sarà aggiornato direttamente ad Android 8.1 Oreo, anche se saranno introdotte le funzioni di gestione della memoria di Android Go.

Motorola Moto X4 inizia a ricevere Android 8.0 Oreo : Pochi giorni dopo la versione con Android One, anche Motorola Moto X4 classico inizia a ricevere Android 8.0 Oreo.

Nokia 8 - arriva Android 8.0 Oreo in versione stock Da segnalare poi la modalità Dual-Sight , esclusiva degli smartphone Nokia, che permette di pubblicare in streaming le proprie reazioni sui social media in tempo reale, utilizzando le fotocamere ...

Samsung - nuova beta di Android 8.0 Oreo in rilascio per Galaxy S8 ed S8 Plus : Samsung sta rilasciando una nuova beta di Android 8.0 Oreo per i Galaxy S8 ed S8 Plus asiatici, si tratta di un aggiornamento da 613 MB e dovrebbe contenere soprattutto bug fixes.