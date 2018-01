Addio all' Occidente liberal ma non a quello liberale

Un anno da campioni. Dall'impresa della Pellegrini all'Addio di Totti : La Champions, la Liga, il Pallone d'oro (e per la quinta volta in carriera), la Supercoppa europea e la Coppa del mondo per club. C'è altro? Be', come se non bastasse ha firmato l'enormità di 52 gol: ...

Disoccupazione - dal 2018 Addio all’Asdi e nuove regole per la cassa integrazione straordinaria. Ecco che cosa cambia : Dall’addio definitivo all’Asdi alle nuove regole della cassa integrazione. Dall’1 gennaio 2018 scatteranno alcune novità sul fronte degli ammortizzatori sociali, alcune delle quali introdotte con la legge di Bilancio. Altre erano già in programma, dato che il sistema è ancora oggetto di una significativa trasformazione per effetto di norme approvate negli ultimi anni. Le principali novità riguardano soprattutto la cassa integrazione ...

Dall’Addio di Obama alle lacrime di Emma Bonino : il 2017 in foto : È iniziato con il discorso di commiato del presidente americano uscente e più amato Barack Obama e si è concluso con le lacrime di Emma Bonino dopo l’approvazione in Parlamento della legge sul biotestamento. Le immagini che raccontano il 2017 sono tantissime, abbiamo raccolto alcune tra le più significative. C’è stato il giuramento di Donald Trump accanto alla first lady Melania e il giorno dopo, il 21 gennaio, la mondiale ...

Briatore-Gregoraci è Addio - il gesto che mette fine alla loro storia d'amore : Le prime avvisaglie della crisi tra la showgirl e l'imprenditore italiano erano balzate ai clamori della cronaca con la cancellazione delle foto insieme al marito sul profilo Instagram della ...

Barça : Arda Turan a un passo dall'Addio : Arda Turan non vuole più rimanere a Barcellona e spera di trovare una via d'uscita dal club blaugrana, prima che si chiuda il calciomercato invernale. I l centrocampista turco non rientra nei piani ...

Lazio - Lulic su Instagram : 'Dico Addio alla Nazionale. Al Mondiale in Brasile i momenti migliori' : Senad Lulic dice basta. La fine di un'era, con la Nazioanle della Bosnia: dopo 57 presenze e quattro gol, il capitano della Lazio dice addio ai colori del suo paese. Classe 1986, Lulic ha comunicato ...

Uomini e Donne - Giorgio e il nuovo progetto - Addio all'Over? Video : Non c'è nulla da fare, le #Gossip news di #Uomini e Donne più clamorose interessano sempre loro, Gemma Galgani e Giorgio Manetti. L'ultima puntata andata in onda su Canale 5 ha visto un fuori onda che rimarra' nella storia del programma, con il cavaliere fiorentino che si è scagliato prima contro Anna Tedesco e poi contro Gemma. La Tedesco, secondo il parere di Giorgio, non doveva accettare la richiesta di Gianni Sperti di leggere i messaggi ...

FUNERALI GUALTIERO MARCHESI/ Alle 11 l’Addio di Milano allo chef : un genio con l’anima e un padre giusto : FUNERALI GUALTIERO MARCHESI, oggi 29 dicembre 2017: Alle 11 l'addio a Milano al grande chef, "genio con l'anima", chef maestro e un padre giusto. Ultime notizie e saluti al cuoco italiano(Pubblicato il Fri, 29 Dec 2017 01:02:00 GMT)

AL BANO E ROMINA POWER TORNANO INSIEME/ Ospiti a L'Anno che verrà : sul palco prima dell'Addio alle scene : Al BANO e ROMINA POWER TORNANO INSIEME in tv! Il Capodanno su Rai 1 li vedrà ancora protagonisti: la coppia grande ospite a L'Anno che verrà!(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 21:12:00 GMT)

Roma - parla Dzeko : il rapporto di alti e bassi con Spalletti - l’Addio di Totti e un parere su Di Francesco : Protagonista dello Slideshow di Roma TV, che ha ripercorso il 2017 giallorosso, Edin Dzeko ha rilasciato importanti dichiarazioni in merito a cominciare dal rapporto di alti e bassi avuto con Spalletti: “Nei primi sei mesi non è stato facile. Una volta giocavo, quella dopo no ma è un grande allenatore. Ha fatto il record di punti, speriamo DI Francesco possa farne di più, portando qualche trofeo. Anche grazie a Spalletti, sono diventato ...

Dal trionfo della Pellegrini all'Addio di Totti : un anno di sport italiano : In un video riepilogativo gli avvenimenti che hanno caratterizzato il 2017 dello sport italiano: si parte dal secondo trionfo di Peter Fill nella Coppa del Mondo di discesa libera, per poi andare al sesto scudetto di fila per la Juventus e all'addio al calcio giocato di Francesco Totti. Pochi giorni dopo la Juve esce sconfitta dalla finale della ...

Tra leggi e nuove tasse : ?Addio alla svapata libera : Le sigarette elettroniche sono passate sotto il diretto controllo del Monopolio di Stato, esattamente come accade da sempre per il tabacco. Non importa se sono fatte di vapore, la legge dice che si può tassare anche quello. E così sta per avere inizio una guerra fatta di tutt'altro che aria ma combattuta a suon di leggi, sanzioni e ricorsi: da un lato lo Stato, che vuole fissare i paletti in un settore cresciuto a dismisura e finora senza ...