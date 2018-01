A Napoli 35 feriti per i botti di Capodanno

Napoli - 35 feriti per i botti di Capodanno e ragazzino ferito da proiettile vagante : Napoli E' di 35 feriti il bilancio dei festeggiamenti per il Capodanno tra Napoli e provincia. Il più piccolo ha solo 8 anni ed è ferito alla mano destra per lo scoppio di un petardo. Nel dettaglio a ...

Capodanno di sangue : 35 feriti per i botti a Napoli (12enne colpito da un proiettile) - 4 a Torino. Auto distrutte a Fiumicino : Follie come al solito in Italia durante la notte del 31 gennaio. Un ragazzo di 12 anni è stato colpito alla gamba, in maniera non grave, mentre era affacciato al balcone da ragazzi che hanno...

Capodanno : 35 feriti a Napoli e provincia - anche un bimbo di 8 anni : A causa di esplosioni di fuochi d’artificio di Capodanno a Napoli e in provincia i feriti sono 35 (13 in provincia e 22 in città): dato in diminuzione rispetto al 2017 quando i feriti furono 10 di più. Il più giovane è un bimbo di 8 anni, ferito alla mano destra per lo scoppio di un petardo, ricoverato all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli. Un 12enne è invece stato ferito mentre si trovava sul balcone della sua abitazione nel ...

Capodanno di sangue : 35 feriti per i botti a Napoli - 4 a Torino per una bomba carta. Auto distrutte a Fiumicino : Follie come al solito in Italia durante la notte del 31 gennaio. Un ragazzo di 12 anni è stato colpito alla gamba, in maniera non grave, mentre era affacciato al balcone da ragazzi che hanno...

A Napoli 35 feriti per i botti - anche un bambino di 8 anni. Paura per una bomba carta a Torino : È di 35 feriti il bilancio dei festeggiamenti per il Capodanno tra Napoli e provincia. Il più piccolo ha solo 8 anni ed è ferito alla mano destra per lo scoppio di un petardo. Nel dettaglio a Napoli sono state 22 le persone ferite per lo scoppio di botti e 13 in provincia. ...

Capodanno : feriti in calo a Napoli : È di 35 feriti il bilancio dei festeggiamenti per il Capodanno tra Napoli e provincia. Il più piccolo ha solo 8 anni ed è ferito alla mano destra per lo scoppio di un petardo. Nel dettaglio a Napoli ...

Scontri Udinese-Napoli - 3 agenti feriti : UDINE, 26 NOV - E' di tre poliziotti feriti e un tifoso napoletano, che ha rifiutato però il ricovero in ospedale, il bilancio delle tensioni avvenute all'esterno dello stadio Friuli di Udine prima ...

Spari nella movida di Napoli dopo una rissa tra giovani : 4 ragazzi feriti : Almeno sei proiettili, alcuni sparati ad altezza d'uomo. Notte di sangue in via Carlo Poerio, quartiere Chiaia, `salotto buono´ e crocevia della movida napoletana. Due giovani a bordo di uno scooter ...

Spari durante la movida : feriti 6 giovani a Napoli : Poteva trasformarsi in una mattanza di ragazzini il sabato notte appena passato a Napoli. Erano all’incirca le tre quando nel quartiere “bene” di Chiaia delle pistolettate hanno sconquassato il caos della movida. Sei ragazzini sono rimasti feriti: quattro con colpi d’arma da fuoco. Tra di loro quattro sono minorenni e uno ha raggiunto oggi la maggiore età. Ha 19 anni la più grande, è ora ricoverata al ...

Napoli - sparatoria tra giovanissimi al quartiere Chiaia : quattro feriti : Una sparatoria tra giovanissimi che ha causato quattro feriti, uno in prognosi riservata. È successo a Napoli, una notte di ordinaria follia in una delle zone più movimentate della città, all’incrocio tra via Carlo Poerio e via Bisignano, quartiere Chiaia. Tutto si è svolto attorno alle 3 di notte, quando è scoppiata una rissa tra due gruppi di giovani. Dopo la lite, due membri di una comitiva si sono allontanati e sono tornati a bordo di ...

Napoli - sangue sulla movida di Chiaia : spari ai Baretti - feriti sei giovani. Sfida tra due gruppi di minorenni - colpi esplosi a bordo di scooter : sangue sulla movida di Napoli, nel "salotto" di Chiaia: sei giovani sono rimasti feriti, quattro per arma da fuoco e due per accoltellamento. Due gruppi di ragazzi, tutti minorenni,...

Napoli. Spari sulla movida di Chiaia : feriti 4 ragazzi : La violenza della camorra contagia anche i più giovani e Napoli, nonostante tutti gli sforzi degli onesti napoletani, finisce sulla prima pagina di tutti i quotidiani per episodi cruenti. Non solo gli omicidi della malavita, ma anche il far west. Quattro ragazzini…Continua a leggere →

Spari tra giovanissimi dopo lite - quattro feriti a Napoli : quattro giovanissimi feriti da colpi di arma da fuoco: è il bilancio di una sparatoria avvenuta nel quartiere Chiaia , tra i crocevia più affollati della movida napoletana . Gli Spari sarebbero ...

Napoli - far west nel centro della movida : spari tra comitive di adolescenti - quattro feriti : quattro giovanissimi feriti da colpi di arma da fuoco: è il bilancio di una sparatoria avvenuta nel quartiere Chiaia, tra i crocevia più affollati della movida napoletana. Gli spari sarebbero avvenuti in seguito a una lite tra due comitive. Coinvolto un gruppo di ragazzi tra i 14 e i 19 anni.