80 App e Giochi scontati e gratis sul Play Store per Capodanno

Play Store : per festeggiare il Capodanno tante App e giochi in offerta sul Play Store : Ci sono 86 tra app e giochi in offerta sul Play Store. E 32 saranno i contenuti disponibili gratuitamente. Esiste modo migliore per festeggiare la notte di San Silvestro? L'articolo Play Store: per festeggiare il Capodanno tante app e giochi in offerta sul Play Store è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Da Apple norme più rigide sulle casse premio nei videogiochi dell'App Store : Da tempo nel mondo dei videogiochi ferve la discussione sulle loot box. Il termine si può tradurre vagamente con 'cassa premio' e si riferisce a oggetti dal contenuto ignoto al giocatore che si ...

Gli sviluppatori giApponesi selezionano i migliori 100 giochi del 2017 : Perché limitarsi a scegliere il miglior gioco del 2017 all'interno di una limitata rosa di candidati quando si può stilare una mastodontica top 100 dei titoli di maggiore qualità dell'intera annata? Famitsu ha deciso di interpellare un centinaio di sviluppatori e personalità dell'industria videoludica giapponese al fine di dare vita a questa notevole classifica. DualShockers ha prontamente riportato una top 100 che ovviamente rispecchia ...

Il 2018 degli sviluppatori giApponesi su PS4 : anticipazioni sui giochi futuri dai creatori di Bloodborne - Gravity Rush ed altri : Uno dei luoghi più creativi su cui Sony Interactive Entertainment scommette molto rimane il mercato giapponese: 4Gamer ha intervistato molti sviluppatori giapponesi ed alcuni di loro hanno parlato di ciò che potrebbe arrivare nel 2018 e oltre, insomma nuovi giochi o idee a cui stanno lavorando per PS4. Passiamoli in rassegna, illustrando anche cosa hanno detto o fatto trapelare dalle loro parole. Teruyuki Toriyama, produttore di Bloodborne, ...

A Cuneo apre il Glitch - club-ludoteca per gli Appassionati di giochi da tavolo e videogames : Perchè non provare ad aprire un luogo di ritrovo per appassionati e curiosi del mondo ludico anche in centro Cuneo? Così è nata l'idea del Glitch Club. Apriremo anche nel pomeriggio per dare un luogo ...

Apple irrigidisce la normativa sulle loot-box nei giochi presenti nell'App Store : Le loot box non sono ben viste dalla maggior parte dei giocatori, specie in questi ultimi mesi del 2017 che hanno visto scatenarsi la bufera mediatica targata Star Wars: Battlefront II, bufera capace di incidere marcatamente sui dati di vendita del brand videoludico.Apple ha reagito a tutto questo aggiornando i suoi requisiti per poter pubblicare un gioco sull'App Store, introducendo una nuova clausola, ci riporta Gamespot.In sostanza Apple ...

I fantasy giApponesi sono la Poltrona per Due dei videogiochi : Per moltissimi è successo con Final fantasy VII; il settimo capitolo della celebre saga ha venduto a valanga e sdoganò, volando sulle ali della Playstation originale, un intero universo giapponese fino a quel punto poco conosciuto dal nostro lato del mondo; ancora oggi è uno dei giochi preferiti di sempre. Ma l’incontro con i giochi di ruolo giapponesi, i “jrpg” (Japanese Role Playing Game), per qualcuno è avvenuto con i capitoli ...

