7 modi efficaci per migliorare il QI emotivo

: 3 modi efficaci per eliminare 500 calorie al giorno - lowcuras : 3 modi efficaci per eliminare 500 calorie al giorno - myonlylovefede : RT @FedericZambelli: Passare molto tempo in compagnia di chi si ama e godere momenti di vero relax, sono modi efficaci per essere semplicem… - noelleallgdrs : @SamuelDeanEvans ci sono altri modi più efficaci - AidaBlanchett : ??Uno dei modi più efficaci per ricollegarti con le tue #emozioni è proprio la processazione corporea --->... - Gugli_p89 : RT @masetti_andrea: "Che fare? Studiare, pensare e trovare modi efficaci di comunicare quello che si è imparato." -

Leggi la notizia su vanityfair

(Di lunedì 1 gennaio 2018) Quando si comincia a frequentarsi, la chimica sessuale, l’infatuazione hanno il sopravvento su tutto il resto, coprendo le personalità, i valori, idi pensare, di agire e di vivere le emozioni. Che però sul lungo termine emergono e bisogna imparare a gestirli, per non far naufragare la relazione. Trattasi di intelligenza emotiva e le differenze potrebbero non essere così evidenti come altri fattori di compatibilità – per esempio, la politica, la religione, lo stile di vita o il genere preferito al cinema. Ma il vostro QIgioca un ruolo chiave nel determinare se la vostra relazione avrà successo: se c’è un’enorme differenza nel modo in cui voi e il vostro partner vivete e reagite alle emozioni, non significa che siete destinati a fallire come coppia, ma che dovete investire più tempo per capire come relazionarvi meglio tra di voi, per colmare questa ...