3DSRilasciato TWLoader v6 2 1

(Di martedì 2 gennaio 2018) Lo sviluppatore Robz8 ha rilasciato un nuovo aggiornamento diin versione 6.2.1.è un frontend in modalità CTR GUI per nds-bootstrap (e flashcard, se ne avete uno) e permette di avviare su 3DS ,un menu come Nintendo DSi. Con questo tool, è possibile avviare i giochi NDS ed eseguire i vostri giochi NDS, con una risoluzione a 240p e visuale 3D e una velocità di clock da 133MHz (più veloce del normale DS). ANTEPRIMA VIDEO CHANGELOG v 6.2.1 Il testo “1st Anniversary ” è stato rimosso, poiché l’anniversario è finito! Aggiunto il nuovo logo “pseudo-HDR”! R4 SDHC Dual-Core non è più supportato, in quanto YSMenu (il caricatore ROM per DSTT e cloni) genera la carta. miglioramenti Migliorate le traduzioni in tedesco e turco (di @friberk e @ Tails32 ). Provato a risolvere i colori sul banner del menu HOME (di @ Uupo03 ). v 6.2.0 È stato ...