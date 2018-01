3DSRilasciato Checkpoint v3 0 0

Leggi la notizia su gamesandconsoles

(Di lunedì 1 gennaio 2018) Lo sviluppatore BernardoGiordano ha rilasciato un nuovo aggiornamento di un tool molto utile per 3DS chiamatoè un manager per i salvataggi veloci e semplici per cfw / rosalina scritto in C ++.Con il nuovo aggiornamento i file che vengono copiati e vengono mostrati progressivamente inoltre ora è possibile tenere premuto SELECT per visualizzare tutti gli ingressi e le azioni dei pulsanti possibili e aggiunta la possibilità di aggiornare l’elenco dei titoli (questo consente di commutare la cartuccia e di riconoscerla senza uscire e lanciareun’altra volta) Caratteristicheviene creato con l’idea di semplicità ed efficienza. L’interfaccia utente è stata progettata per condensare più opzioni, ma viene mantenuta semplice per eseguire operazioni. Inoltre,è veramente leggero ed è costruito con pochissime (e ...