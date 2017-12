3DSRilasciato 3DShell v3 0 0

Leggi la notizia su gamesandconsoles

(Di lunedì 1 gennaio 2018) Lo sviluppatore Joel16 ha rilasciato un nuovo aggiornamento della sua nuova applicazione per 3DS chiamata(pronunciato) è un file manager con GUI ,multiuso per il Nintendo 3DS. Il programma è attualmente nelle sue fasi iniziali e manca di molte caratteristiche che sono attualmente in fase di sviluppo. Inoltre è ispirata alla vecchia mod CyanogenMod disponibile su PSVITA. Caratteristiche attuali: Barra dello spazio di archiviazione (in cima, appena sotto la directory corrente). Percentuale della batteria di precisione utilizzando MCU :: HWC La creazione di nuove cartelle Rinominare file / cartelle Eliminazione di una cartella/file Copia e incolla di file e cartelle FTP Anteprima Immagine (Se l’immagine è di circa 400 * 480, che è la dimensione di entrambi gli schermi, l’immagine sarà divisa a metà e visualizzata.).Sono supportati i seguenti formati ...