PER SABATO 2017 - un anno di sport tra campioni eterni - grandi addii e volti nuovi : ... il 2017 è stato anche l'anno di grandi addii: guardando ai nostri confini, si sono ritirati campioni del calibro dei calciatori Francesco Totti e Andrea Pirlo , ma anche il bicampione del mondo di ...

Cosa resterà del 2017? Tra tragedie e lacrime - un anno da dimenticare : Sul fronte internazionale è proseguita la spirale di violenza e sangue tale da colpire le principali città del mondo come Istanbul, Baghdad, Londra, San Pietroburgo, Stoccolma, Aleppo, Parigi, ...

Il 2017 del judo. Aaron Wolf rivelazione dell’anno nella categoria 100 kg : Prosegue il nostro oramai tradizionale appuntamento di fine anno, dove analizzeremo il 2017 del judo internazionale, categoria per categoria. La dodicesima puntata è dedicata alla 100 kg maschile. Leggi anche: Funa Tonaki nuova imperatrice della categoria 48 kg Naohisa Takato torna padrone della categoria 60 kg Ai Shishime spodesta Majlinda Kelmendi nella categoria 52 kg Hifumi Abe nuovo fenomeno della categoria 66 kg Sumiya Dorjsuren ...

Marchisio : 'Tanta ingiustizia - sia un anno migliore'. I campioni salutano il 2017 : La nuotatrice azzurra protagonista di uno Speciale su Sky Sport 24 il 1 gennaio. Sunny day #waitingforcountdown 2017/18 '' Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88) in data: Dic 31, ...

“L’anno che verrà” – 31 dicembre 2017 – Amadeus inaugura il 2018 da Maratea con Albano - Romina - Malgioglio… : Dal lontano 2003 è il consueto appuntamento che apre e chiude l’anno televisivo di Rai 1. Si tratta de L’anno che verrà, lo spettacolo in piazza dell’ammiraglia della TV di Stato, che quest’anno giunge alla quindicesima edizione. Dopo essere stato ospitato da Rimini (dal 2003 al 2010), Courmayeur (dal 2011 al 2014), Matera (2015), Potenza […] L'articolo “L’anno che verrà” – 31 dicembre 2017 ...

Un anno di sport : riviviamo tutto il meglio del 2017 : Il mondo della MotoGP rende omaggio ad Angelo Nieto. Vittoria straordinaria di Andrea Dovizioso nel GP d'Austria con un sorpasso al limite su Marc Marquez. Frattura alla gamba destra per Valentino ...

WhatsApp down a Capodanno : l'app è ritornata a funzionare oggi 31 dicembre 2017 : WhatsApp down a Capodanno; gli utenti non riescono a mandarsi i messaggi oggi 31 dicembre 2017, fonte foto: tecknewz WhatsApp down a Capodanno: l'app è ritornata a funzionare oggi 31 dicembre 2017 ...

NBA Regular Season 2017/18 : Irving e Antetokounmpo fanno volare Celtics e Bucks - risalgono Bulls e Mavs! : Finisce il 2017, non finisce per fortuna l’NBA Regular Season 2017/18. Gli ultimi quattro giorni di questo fantastico 2017 ci hanno regalato come sempre grandi partite e le sorprese non sono di certo mancate. Andiamo così per l’ultima volta quest’anno ad analizzare tutti i risultati di questa “insolita” quattro giorni di NBA Regular Season partendo dalle 10 partite giocate giovedì. Le prime della classe ...

SUPERMERCATI E NEGOZI APERTI A CAPODANNO/ Oggi 31 dicembre 2017 Roma e Milano : ultimi acquisti a Bari : SUPERMERCATI e NEGOZI APERTI a CAPODANNO, Oggi 31 dicembre 2017, a Milano e Roma: la lista dei centri commerciali, le ultime notizie sulle aperture per il primo giorno dell'anno(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 19:32:00 GMT)

Uomini e Donne : le 4 coppie che si sono sposate e hanno avuto un figlio nel 2017 : Uomini e Donne news: chi si è sposato e chi ha avuto un figlio nel 2017 A Uomini e Donne ci si innamora sul serio. Ne sono la prova diverse coppie che, dopo la fatidica scelta, stanno ancora insieme. Non si tratta di semplici fidanzamenti bensì di altro: molti i protagonisti nati alla corte di […] L'articolo Uomini e Donne: le 4 coppie che si sono sposate e hanno avuto un figlio nel 2017 proviene da Gossip e Tv.

Un anno vissuto pericolosamente : il 2017 di Donald Trump : NEW YORK - Un anno di proclami, di promesse, di fatti. Un anno di parole, di strilli, di tweet, di gaffe, di insulti. Un anno di rottura, di schemi saltati, di improvvisazione. Un anno passato a...