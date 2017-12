1° Gennaio | oggi ricorre la festa di Maria Santissima madre di Dio e la Giornata della

Buongiorno e Buon 1° Gennaio 2018 : ecco le immagini più belle da condividere oggi su Facebook e WhatsApp [GALLERY] : 1/88 ...

UNA VITA / Oggi 30 dicembre non va in onda. Anticipazioni dal 2 al 6 Gennaio 2018 : Anticipazioni Una VITA dal 2 al 6 gennaio 2018: Teresa e Fabiana ritrovano Cayetana in preda ad uno stato confusionale. Mauro la porta subito in ospedale...(Pubblicato il Sat, 30 Dec 2017 10:27:00 GMT)

IL SEGRETO / Oggi 30 dicembre non va in onda. Ecco le anticipazioni dal 2 al 6 Gennaio : anticipazioni Il SEGRETO dal 2 al 6 gennaio 2017: Oggi la telenovela spagnola non va in onda, tornerà il prossimo martedì con nuovi incredibili colpi di scena.(Pubblicato il Sat, 30 Dec 2017 09:31:00 GMT)

Foggia - closing rinviato a Gennaio : L'ingresso del fondo italo-americano rappresentato da Raffaello Follieri per il 50% delle azioni del Foggia è stato rimandato per il 10 gennaio, mentre precedentemente era previsto per la fine del ...

Codacons - Dal 1' Gennaio sacchetti per frutta e verdura a pagamento nei supermercati : "Una stangata" - InfoOggi.it : Il Codacons rende noto di aver inoltrato una istanza d'accesso al Ministero dell'Economia per conoscere tutti i dettagli di tale norma ingiusta. Siamo pronti a dare battaglia - conclude l'...

Carlo Conti - dal 5 Gennaio su Rai3 con 'Ieri e oggi' : 5 puntate di tv vintage : 'Una meravigliosa libertà per far ritrovare la tv del passato a chi l'ha vissuta e farne scoprire il valore al pubblico più giovane'. È il senso che Carlo Conti dà al ritorno in tv con Ieri e oggi, ...

Musica Civica da Gennaio al Giordano di Foggia : Concerti e spettacoli unici che porteranno in Capitanata oltre duecento artisti tra orchestre, solisti, gruppi cameristici, cantanti, attori, direttori d'orchestra provenienti da Italia, Croazia, ...

Sciopero del commercio oggi - domani e il 1° Gennaio. I sindacati : 'Non fate acquisti durante le feste. Neanche online' : Sciopero del commercio oggi, ma soprattutto domani giorno di Santo Stefano quando le principali catene dovrebbero essere aperte anche ad Arezzo. Una nota unitaria dei sindacati Cgil, Cisl e Uil (...

Contratto statali '17 ad oggi 23/12 : persi aumenti di Gennaio e febbraio 2018 Video : E' arrivata la firma del #Contratto del primo comparto degli #statali e gli aumenti degli stipendi. Si tratta del Contratto relativo agli statali che lavorano nei ministeri, nelle agenzie fiscali, all'Inps, all'Inail e negli altri entri pubblici. In tutto circa circa 247 mila dipendenti della Pubblica amministrazione. Nei prossimi giorni dovrebbe partire la trattativa finale per rinnovare i contratti delle forze dell'ordine. Le novita' sugli ...

Il 27 Gennaio 2018 torna l'appuntamento con 'I light Pila' - AostaOggi.IT : La serata continua poi con la musica e gli spettacoli nelle baite e nei locali decorati a tema e con menu speciali. Le iscrizioni (donazione di 15' adulti e 8' i bambini) sono possibili in loco ...

Calciomercato Atalanta : pioggia di cessioni a Gennaio : 1/8 Vido - LaPresse/moro francesco ...

Calciomercato Foggia - mezza rivoluzione a Gennaio? Ecco chi può partire : Calciomercato Foggia – Il Foggia non sta disputando una stagione entusiasmante, la squadra di Stroppa è in piena zona retrocessione e le prossime gare saranno fondamentali per raggiungere la salvezza. Nel frattempo la dirigenza lavora sul mercato con l’obiettivo di rinforzare la rosa, a gennaio potrebbe materializzarsi una mezza rivoluzione. Diversi calciatori sono con la valigia in mano, nelle ultime ore diversi club anche di ...

Ieri e oggi - Carlo Conti su Rai3 dal 5 Gennaio in seconda serata : protagonisti i vip che ripercorrono la loro carriera - ecco i primi ospiti : Mancava solo la data di partenza. Tv Sorrisi e Canzoni svela che andrà in onda da venerdì 5 gennaio in seconda serata su Rai3 Ieri e oggi, condotto da Carlo Conti.Lo show, che debuttò il 21 novembre 1967 e terminò nel 1980, verteva essenzialmente sulla messa in onda, in ciascuna puntata, di spezzoni di trasmissioni televisive del passato riguardanti tre personaggi del mondo dello spettacolo (cinema, musica, teatro e, ovviamente, tv), ...