Wind Capodanno in musica In diretta su Canale 5 a sostegno di Mediafriends Conduce

Wind Capodanno IN MUSICA/ In diretta su Canale 5 : fra gli ospiti Michele Zarrillo. Conduce Federica Panicucci : WIND CAPODANNO in MUSICA, in diretta su Canale 5: ospiti Fabrizio Moro, Ermal Meta, Gabry Ponte, Riki, Noemi, Anna Tatangelo. Federica Panicucci Conduce (oggi, domenica 31 dicembre)(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 16:20:00 GMT)

Capodanno 2018/ Da “L’Anno che verrà” a “Wind Capodanno in Musica” : concerto di Max Gazzè a Mantova : Tutto sugli eventi più curiosi, i concerti e le iniziative in programma il 31 dicembre per celebrare l'inizio del 2018: tra "concertoni" televisivi, feste in piazza ed "around the world"(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 15:40:00 GMT)

Federica Panicucci presenta “Wind Capodanno in Musica” in diretta dall’Unipol Arena : Domenica 31 dicembre 2017, dalle ore 21.00, su Canale 5, Federica Panicucci presenta “Wind Capodanno in Musica” in diretta dall’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO). Tanta musica per festeggiare insieme l’arrivo del nuovo anno con artisti, musicisti e interpreti che hanno fatto la storia della canzone italiana insieme ad altri che, negli ultimi anni, hanno incendiato le platee e dominato le classifiche di vendita. I nomi, tutti di primo ...

CAPODANNO 2018/ Da "Wind Capodanno in Musica" (Bologna) "L'Anno che verrà" (Maratea) : i concerti in piazza : Capodanno 2018, i concerti ed eventi: tra 'L'Anno che verrà', 'Wind Capodanno in Musica' e feste in piazza in Italia e nel mondo.

NOEMI/ Le anticipazioni sul suo nuovo Album (Wind Capodanno in Musica) : In diretta su Canale 5 Federica Panicucci presenta Capodanno in Musica, lo show di fine anno. Tra i tantissimi ospiti della musica italiana vi sarà l’artista romana NOEMI.(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 09:28:00 GMT)

ANNALISA/ "Sanremo è sempre una figata e sarà bello esserci" (Wind Capodanno in Musica) : ANNALISA: dal successo come conduttrice a Sanremo. sarà sul palco di Capodanno in Musica la sera del 31 dicembre su canale 5 la cantante ligure dopo il successo di "Tutta colpa di Darwin"(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 08:29:00 GMT)

RON/ Costretto a smentire una Fake News... (Wind Capodanno in musica) : Rosalino Cellamare in arte Ron, è stato Costretto a smentire una Fake news che lo voleva questa sera protagonista ad un concerto di Capodanno nel centro della città di Andria.(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 07:29:00 GMT)

MICHELE ZARRILLO/ "Sanremo 2018? Ci divertiremo!" (Wind Capodanno in musica) : Nella notte di Capodanno il cantautore romano MICHELE ZARRILLO protagonista su Canale 5 nello spettacolo Wind Capodanno in musica presentato da Federica Panicucci.(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 07:23:00 GMT)

Federica Carta/ Video - la rivelazione di Amici e il successo di "Irraggiungibile" (Wind Capodanno in musica) : Federica Carta, giovane cantante italiana, sarà tra le protagoniste di Capodanno in musica, in programma oggi 31 dicembre 2017 all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, Bologna(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 07:21:00 GMT)

L'Aura/ Video - il nuovo album : "Il contrario dell'amore - un inno alla fragilità" (Wind Capodanno in musica) : L'Aura, pseudonimo di Laura Abela, sarà tra le protagoniste di Capodanno in musica, in onda su canale 5: la cantautrice canterà i successi dell'album "Il contrario dell'amore"(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 07:15:00 GMT)

THOMAS/ L’ex di Amici e il successo : la nuova vita di Thomas Bocchimpani (Wind Capodanno in musica) : Thomas Bocchimpani dopo l’uscita del suo album omonimo, questa sera delizierà il pubblico dell’Unipol Arena di Bologna durante il Wind Capodanno in Musica trasmesso su Canale 5.(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 06:58:00 GMT)

Wind Capodanno in musica/ In diretta su Canale 5 : ospiti Moro - Ermal Meta - Riki. conduce Federica PanicuccI : Wind Capodanno in musica, in diretta su Canale 5: ospiti Fabrizio Moro, Ermal Meta, Gabry Ponte, Riki, Noemi, Anna Tatangelo. Federica PanicuccI conduce (oggi, domenica 31 dicembre)(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 05:49:00 GMT)

Capodanno 2018/ Da “L’Anno che verrà” (Maratea) a “Wind Capodanno in Musica” (Bologna) : eventi e concerti : Tutto sugli eventi più curiosi, i concerti e le iniziative in programma il 31 dicembre per celebrare l'inizio del 2018: tra "concertoni" televisivi, feste in piazza ed "around the world"(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 05:40:00 GMT)

Federica Panicucci presenta “Wind Capodanno in Musica” in diretta dall’Unipol Arena : Domenica 31 dicembre 2017, dalle ore 21.00, su Canale 5, Federica Panicucci presenta “Wind Capodanno in Musica” in diretta dall’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO). Tanta musica per festeggiare insieme l’arrivo del nuovo anno con artisti, musicisti e interpreti che hanno fatto la storia della canzone italiana insieme ad altri che, negli ultimi anni, hanno incendiato le platee e dominato le classifiche di vendita. I nomi, tutti di primo ...