Whatsapp va in tilt a poche ore  da Capodanno Poi la ripresa

Whatsapp in tilt per un’ora - utenti scatenati sui social : Scambiarsi gli auguri per la fine dell’anno è stato più complicato, almeno per una lunga manciata di minuti. WhatsApp, il più celebre servizio di messaggistica al mondo, ha infatti smesso di funzionare intorno alle 19,30 in buona parte del Pianeta e il disguido si è protratto per circa un’ora. Disagi sono stati segnalati dalla Spagna al Giappone, d...

Whatsapp va in tilt a poche ore da Capodanno. Ed è già trend topic : L'hashtag #Whatsappdown è diventato in poco tempo il principale trend topic in Italia e il secondo nel mondo, preceduto solo dall'immancabile Happy New Year. Augurio di buon anno che potrà essere diramato, almeno per ora, solo attraverso i social o altre app per lo scambio di messaggi.

Whatsapp va in tilt a poche ore da Capodanno. Il down è già trend topic : La piattaforma di messaggistica si blocca in Europa, Brasile e parti di Usa, India e Malaysia. L’hashtag #Whatsappdown è trend topic

Whatsapp va in tilt : gli utenti protestano Video : #WhatsApp è una delle applicazioni più amate e scaricate [Video] degli ultimi anni. Grazie ad essa infatti, gli utenti possono scambiare messaggi sia di testo che vocali, foto, Video e tanto altro ancora. Recentemente sono stati introdotte alcune nuove funzionalita', come il fatto di poter eliminare i messaggi gia' inviati oppure registrare le note vocali senza tener premuto sempre il dito sull'apposito pulsante.Tutti questi aggiornamenti fanno ...

Whatsapp in tilt nel tardo pomeriggio del 30 novembre : Nessuna spunta. All’improvviso il silenzio su WhatsApp. In diverse parti del mondo il servizio di messaggeria è andato in tilt. In Italia le prime anomalie si sono registrate poco prima delle 20 e l’hashtag è diventato virale su Twitter. Perché per qualcuno il blackout di WhatsApp può davvero rappresentare un dramma. Le forti criticità sono state confermate dal servizio downdetector che ha registrato segnalazioni a raffica sul malfunzionamento ...

Whatsapp è di nuovo in tilt - colpita anche l'Italia : Nel pomeriggio del 30 novembre un blocco di diversi minuti del servizio di messaggistica tra i più popolari al mondo

Whatsapp di nuovo in tilt anche in Italia : Whatsapp, il servizio di messaggistica tra i più popolari al mondo, ha avuto nel pomeriggio del 30 novembre un blocco di diversi minuti. E' la terza volta che succede nell'ultimo anno, minuti in cui è impossibile inviare o ricevere messaggi, e come succede ogni volta Twitter si popola di persone che ne segnalano il disfunzionamento scatenando la propria fantasia. Downdetector spiega che il servizio non è disponibile in molte ...

Whatsapp in tilt - salta il servizio messaggi in tutto il mondo : Whatsapp down. Per l'ennesima volta nel giro di qualche mese, l'app di messaggistica acquistata da Mark Zuckerberg ha smesso di funzionare e l'hashtag #Whatsappdown è subito entrato nei trending topic di Twitter. Al momento non c'è nessuna spiegazione dell'interruzione di servizio da parte della com

#Whatsappdown - l'app di messaggistica in tilt per un'ora : Le segnalazioni degli utenti da molti Paesi europei e dell'Asia: il servizio non ha funzionato dalle 9 alle 10

Whatsapp down/ Ultime notizie - l’App non funziona in Italia e in Ue : cause del tilt e dove verificarle : WhatsApp down, Ultime notizie di oggi 3 novembre 2017: l'App non funziona in quasi tutta l'Italia dalle 9 di questa mattina. cause, motivi e dove verificare il tilt del servizio(Pubblicato il Fri, 03 Nov 2017 10:18:00 GMT)

Whatsapp in tilt - l'app di messaggistica più famosa non funziona e impazza l'hashtag #Whatsappdown : Pescara. WhatsApp in tilt, non solo in tutto l'Abruzzo, ma in tutto il mondo. l'applicazione di messaggistica più famosa non funziona e su Twitter impazza l'hashtag #WhatsAppdown. Sono arrivate diverse segnalazioni del down dell'app di messaggistica istantanea. Oggi, ...